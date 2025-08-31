باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ محمدحسین واحدیان با بیان اینکه برنامهریزی جدی برای رفع مشکلات ترافیکی در هسته مرکزی و معابر پرتردد شهر امری ضروری است، اظهار کرد: پارک خودروها در حاشیه معابر پرتردد شهرکرد موجب ترافیک میشود.
وی افزود: ۳ پارکینگ در خیابانهای فردوسی به مساحت ۴ هزار مترمربع، کوچه نشاط به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و کوی مدرسه معلم شهید به متراژ ۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع احداث میشود.
مجید احمدی رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد اضافه کرد: توافق با مالکان این خیابانها در حال انجام است.
وی افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان برای تملک این پارکینگها هزینه شده است و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر برای اجرای کامل طرح نیاز است.
محقق با بیان اینکه این پارکینگهای مسطحاتی ظرفیت پارک ۲۰۰ خودرو را دارند، اضافه کرد: با طبقاتی شدن این پارکها جای پارک ۳ هزار خودرو فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ پارکینگ با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی در سطح شهرکرد وجود دارد.
محقق، هدف از این اقدامات را کاهش بار ترافیکی، ارتقای ایمنی عبور و مرور و ایجاد نظم در فضای پارک خودروها عنوان کرد.