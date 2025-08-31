باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - به مناسبت هفته دولت، چندین طرح عمرانی، خدماتی و درمانی با حضور مردم و مسئولان استانی و شهرستان در کازرون افتتاح شد.
نیکمرام فرماندار ویژه شهرستان کازرون اظهار کرد: طرح آبرسانی به مجموعه روستاهای دادین و سرمشهد با اعتبار ۵۴ میلیارد تومان که بیش از ۲ هزار خانوار را بهرهمند میکند، مرکز درمان بستر بالاده با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان، مدرسه ۱۲ کلاسه شهید سهرابی بالاده با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان از طرحهایی است که به بهره برداری رسید.
او گفت: همچنین یک واحد تولیدی بخش خصوصی با سرمایهگذاری ۳۵ میلیارد تومان، کلینیک ویژه بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان و دانشکده پیراپزشکی کازرون از دیگر طرحهایی است که افتتاح شد.
فرماندار ویژه شهرستان کازرون ادامه داد: در مجموع، ارزش این طرحها به بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان میرسد.
نیک مرام افزود: امسال در هفته دولت، بیش از ۱۴۰ طرح با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان در شهرستان به بهرهبرداری رسید.
رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس در آیین افتتاح طرح آبرسانی به مجموعه روستاهای دادین و سرمشهد بیان کرد: این طرح از نظر اهمیت کمتر از راهآهن و جاده نیست؛ چرا که اگر بتوانیم یک لیوان آب به دست انسان تشنه برسانیم، ارزش آن از بسیاری اقدامات عمرانی بیشتر است.
او در آیین افتتاح درمان بستر بالاده نیز با اشاره به نقش خیرین در اجرای این طرح، گفت: خیر کسی است که از خود گذشته و برای آرامش و سلامت دیگران قدم برمیدارد. این طرح حاصل همت خیرین و همراهی دانشگاه علوم پزشکی است و باید در کنار ساخت و تجهیز مراکز درمانی، تأمین پزشکان متخصص و فوقتخصص نیز در اولویت قرار گیرد.
رضایی در بخش دیگری از سخنانش در آیین افتتاح دانشکده پیراپزشکی و کلینیک تخصصی کازرون، با اشاره به اهمیت زیرساختهای ارتباطی در توسعه شهرستان، تصریح کرد: جاده کمارج - کنارتخته یکی از مطالبات جدی مردم است و این محور به عنوان اولویت استان فارس در دستور کار قرار دارد.
او افزود: این جاده تنها مسیر ارتباطی یک بخش یا روستا نیست، بلکه راهی استراتژیک برای شهرستان کازرون محسوب میشود و تکمیل و بهسازی آن میتواند نقش مهمی در توسعه و کاهش مشکلات ایفا کند.
کشاورزی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آیین افتتاح کلینیک بیمارستان ولیعصر (عج) و دانشکده پیراپزشکی کازرون بیان کرد: این مراکز، امروز با تلاش تیم دانشگاه، خیرین و مسئولان شهرستان به بهرهبرداری رسیده و در آینده نزدیک رشتههای بیشتری به مجموعه آموزش عالی سلامت کازرون اضافه خواهد شد.
کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.