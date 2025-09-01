باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از گاردین، پاپ لئو چهاردهم روز یکشنبه در مراسم دعای عمومی هفتگی خود در میدان سنت پیتر، خواستار پایان یافتن «همه‌گیری سلاح، چه بزرگ و چه کوچک» شد و در این مراسم به بحران تیراندازی‌های گروهی در آمریکا نیز پرداخت.

اولین پاپ آمریکایی که اهل شیکاگو می‌باشد، در حالی که برای قربانیان تیراندازی هفته گذشته در یک مدرسه کاتولیک در مینه‌سوتا که منجر به کشته شدن دو کودک و زخمی شدن شدید دیگران شد، گفت: ما برای قربانیان تیراندازی غم انگیز مدرسه‌ای در ایالت مینه سوتا آمریکا ابراز همدردی می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما در دعاهایمان یاد کودکان بی‌شماری را که هر روز در سراسر جهان کشته و زخمی می‌شوند، گرامی می‌داریم. بیایید از خدا بخواهیم که همه‌گیری سلاح‌های بزرگ و کوچک که جهان ما را آلوده کرده است، متوقف کند.

فلچر مرکل هشت ساله و هارپر مویسکی ده ساله روز چهارشنبه گذشته در تیراندازی در کلیسای مدرسه کاتولیک در مینیاپولیس کشته و ۱۸ نفر زخمی شدند. فرد تیرانداز قبل از خودکشی، ۱۱۶ گلوله شلیک کرد.

این تیراندازی بحث‌ها در مورد کنترل اسلحه را در آمریکا دوباره داغ کرده است. آمریکا در مقایسه با سایر کشور‌های جهان، دارای موارد بسیار بالاتری از تیراندازی‌های جمعی می‌باشد.

جیکوب فری شهردار مینیاپولیس، خواستار راه‌حل‌هایی برای کنترل اسلحه شده است.

پاپ فرانسیس رهبر پیشین کاتولیک‌های جهان بار‌ها صنعت اسلحه‌سازی را مورد انتقاد قرار داده و تولیدکنندگان اسلحه را «سوداگران مرگ» نامیده بود و در سخنرانی خود در کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۵ این سوال را مطرح کرد که چرا سلاح‌ها صرفاً برای کشتن فروخته می‌شوند.

فرانسیس در سخنرانی خود گفت: متاسفانه، همانطور که همه ما می‌دانیم، پاسخ این سوال مشخص است و آنهم صرفاً پول است: پولی که به خون، اغلب خون بی‌گناهان، آغشته شده است. در مواجهه با این سکوت شرم‌آور، وظیفه ماست که با این مشکل مقابله کنیم و تجارت اسلحه را متوقف کنیم.

سازمان آرشیو خشونت‌های مسلحانه (GVA) اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۲ هزار نفر در آمریکا با سلاح‌ها گرم و سرد جان خود را از دست دادند.

