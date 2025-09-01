پس از حمله اخیر به مدرسه‌ای در آمریکا، رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار پایان همه گیری سلاح‌های کوچک و بزرگ از جمله خشونت مسلحانه در این کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از گاردین، پاپ لئو چهاردهم روز یکشنبه در مراسم دعای عمومی هفتگی خود در میدان سنت پیتر، خواستار پایان یافتن «همه‌گیری سلاح، چه بزرگ و چه کوچک» شد و در این مراسم به بحران تیراندازی‌های گروهی در آمریکا نیز پرداخت.

اولین پاپ آمریکایی که اهل شیکاگو می‌باشد، در حالی که برای قربانیان تیراندازی هفته گذشته در یک مدرسه کاتولیک در مینه‌سوتا که منجر به کشته شدن دو کودک و زخمی شدن شدید دیگران شد، گفت: ما برای قربانیان تیراندازی غم انگیز مدرسه‌ای در ایالت مینه سوتا آمریکا ابراز همدردی می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما در دعاهایمان یاد کودکان بی‌شماری را که هر روز در سراسر جهان کشته و زخمی می‌شوند، گرامی می‌داریم. بیایید از خدا بخواهیم که همه‌گیری سلاح‌های بزرگ و کوچک که جهان ما را آلوده کرده است، متوقف کند.

فلچر مرکل هشت ساله و هارپر مویسکی ده ساله روز چهارشنبه گذشته در تیراندازی در کلیسای مدرسه کاتولیک در مینیاپولیس کشته و ۱۸ نفر زخمی شدند. فرد تیرانداز قبل از خودکشی، ۱۱۶ گلوله شلیک کرد.

این تیراندازی بحث‌ها در مورد کنترل اسلحه را در آمریکا دوباره داغ کرده است. آمریکا در مقایسه با سایر کشور‌های جهان، دارای موارد بسیار بالاتری از تیراندازی‌های جمعی می‌باشد.

جیکوب فری شهردار مینیاپولیس، خواستار راه‌حل‌هایی برای کنترل اسلحه شده است.

پاپ فرانسیس رهبر پیشین کاتولیک‌های جهان بار‌ها صنعت اسلحه‌سازی را مورد انتقاد قرار داده و تولیدکنندگان اسلحه را «سوداگران مرگ» نامیده بود و در سخنرانی خود در کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۵ این سوال را مطرح کرد که چرا سلاح‌ها صرفاً برای کشتن فروخته می‌شوند.

فرانسیس در سخنرانی خود گفت: متاسفانه، همانطور که همه ما می‌دانیم، پاسخ این سوال مشخص است و آنهم صرفاً پول است: پولی که به خون، اغلب خون بی‌گناهان، آغشته شده است. در مواجهه با این سکوت شرم‌آور، وظیفه ماست که با این مشکل مقابله کنیم و تجارت اسلحه را متوقف کنیم.

سازمان آرشیو خشونت‌های مسلحانه (GVA) اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۲ هزار نفر در آمریکا با سلاح‌ها گرم و سرد جان خود را از دست دادند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حمله به مدرسه ، درگیری مسلحانه ، رهبر کاتولیک های جهان ، خشونت مسلحانه
خبرهای مرتبط
۶ کشته در پی تیراندازی در بازاری در بانکوک
بازداشت یک چهره مخالف در کردستان عراق پس از درگیری‌های مسلحانه
درگیری مرزی طالبان و تاجیکستان؛ طالبان نشست فوری برگزار کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از وعده انتقام یمن تا کابینه‌ای در مخفیگاه
زمین لرزه شدید افغانستان را لرزاند
وقوع حادثه امنیتی در دریای سرخ
طالبان معاملات فارکس را در افغانستان ممنوع کرد
دفاع ترامپ از جنگ تجاری خود: بدون تعرفه‌ها نابود می‌شدیم
آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در ۴ استان افغانستان
فون در لاین: به دنبال استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین هستیم
گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه
رهبر جنبش انصارالله: یمنی‌ها در برابر تجاوز اسرائیل تضعیف نخواهند شد
مرتس: ممکن است جنگ اوکراین به درازا بکشد
آخرین اخبار
ترامپ: هیچگاه اینقدر حالم خوب نبوده است
شی: پکن با هژمونی و تقابل بلوک‌های سیاسی مخالف است
آخرین گزارش از زلزله در افغانستان؛ حداقل ۱۹ کشته و ده‌ها زخمی در ننگرهار و کنر
«قرن تحقیر» اروپا شروع شد
رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار پایان همه گیری خشونت مسلحانه در آمریکا شد
آمریکا صدور انواع روادید برای همه فلسطینیان را متوقف کرد
پوتین با پزشکیان، اردوغان و مودی دیدار می‌کند
رژیم صهیونیستی بار دیگر بیمارستان شهدای الاقصی در غزه را بمباران کرد
آغاز اجلاس شانگهای با سخنرانی رئیس جمهوری چین
دفاع ترامپ از جنگ تجاری خود: بدون تعرفه‌ها نابود می‌شدیم
وقوع حادثه امنیتی در دریای سرخ
طالبان معاملات فارکس را در افغانستان ممنوع کرد
آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در ۴ استان افغانستان
زمین لرزه شدید افغانستان را لرزاند
از وعده انتقام یمن تا کابینه‌ای در مخفیگاه
رهبر جنبش انصارالله: یمنی‌ها در برابر تجاوز اسرائیل تضعیف نخواهند شد
مرتس: ممکن است جنگ اوکراین به درازا بکشد
فون در لاین: به دنبال استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین هستیم
۷ کشته و ده‌ها زخمی در حملات به غرب سودان
گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه
زلنسکی: در حال برنامه‌ریزی حملات جدید به خاک روسیه هستیم
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره شهادت «ابوعبیده» 
سالروز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان؛ طالبان: هیچ قدرت خارجی در افغانستان ماندگار نیست
تأکید شی جین‌پینگ بر مسئولیت بیشتر سازمان همکاری شانگهای در حفظ صلح
کرملین: اروپا در حال مانع‌تراشی برای تلاش‌های صلح ترامپ در اوکراین است
مسدودسازی سیم‌کارت پناهجویان افغانستانی در پاکستان همزمان با تشدید اخراج مهاجرین
هماهنگی برای سفر هیئت عالی‌رتبه ایران به افغانستان
استقبال رئیس جمهور چین و همسرش از پوتین
دیدار روسای جمهور ترکیه و چین در مورد فناوری و سرمایه‌گذاری‌ها
آلمان تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل را مسدود کرد