باشگاه خبرنگاران جوان - علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه موضوع ورود مفاهیم جدید در کتابهای درسی همواره وجود داشته است گفت: سازمان در بازههای زمانی مشخص، برنامههایی را پیش بینی میکند تا مطالبی به کتابهای درسی ورود پیدا کند که ورود هوش مصنوعی، محیط زیست و امثال اینها به کتابهای درسی از این دسته برنامههای سازمان پژوهش است.
وی با بیان اینکه برخی موضوعات، مهم هستند، اما نحوه پرداختن به آنها در کتابهای درسی نیاز به کار کارشناسی دارد افزود: موضوع اساسی حجم مطالب است، گفته میشود حجم مطالب کم باشد، اما همه چیز در آنها گنجانده شود و این کار سختی است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در خصوص ورود زبانهای خارجه غیر انگلیسی به مدارس گفت: آموزش و پرورش تاکنون در این خصوص موفق نبوده که این عدم موفقیت آن هم دلایل مختلفی دارد.
لطیفی با بیان اینکه در خصوص زبانهای غیر از انگلیسی چالش اصلی اجراست عنوان کرد: هنوز در دانشگاهها نتوانستهایم تنوع زبانهای خارجی را تثبیت کنیم، زیرا فرهنگ عمومی دانشگاهی ما هنوز این موضوع را نپذیرفته است، در نتیجه دشواری این کار برای آموزش و پرورش دو چندان است، البته تحقق آن غیرممکن نیست، اما سختیهای خاص خودش را دارد و در وهله اول فرهنگ، سپس تأمین دبیر و دانشآموزانی که این عنوان درسی را بپذیرند باید مهیا باشد.
وی با بیان اینکه پیشتر پیشنهاد شده بود هنرستانهای تخصصی زبان ایجاد شود اظهار کرد: اگر این امر محقق شود، میتوانیم زبانهای غیرانگلیسی را به شیوه مناسبی تدریس کنیم. البته این موضوع به عنوان اولویت روی میز آموزش و پرورش نیست که بتوان با تمام دشواریهایش، راههایی برای تحقق آن در نظر گرفت.
منبع: ایسنا