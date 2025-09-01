آلمان: اسرائیل باید فوراً شرایط غزه را بهبود بخشد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نماینده دولت آلمان در امور حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه روز دوشنبه پیش از سفر به اراضی اشغالی و سرزمین‌های فلسطینی گفت که اسرائیل باید «فوراً» شرایط انسانی در غزه را بهبود بخشد.

تا همین اواخر، اسرائیل از حمایت گسترده‌ای در طیف سیاسی آلمان برخوردار بود، اما لحن صدراعظم فریدریش مرتس نسبت به اسرائیل با وخیم‌تر شدن وضعیت وخیم انسانی در غزه، تندتر شده است.

ماه گذشته، سازمان ملل متحد رسماً قحطی در غزه را اعلام کرد، پس از آنکه گزارشی مورد حمایت سازمان ملل متحد هشدار داد که ۵۰۰۰۰۰ نفر در این سرزمین جنگ‌زده با شرایط «فاجعه‌بار» رو‌به‌رو هستند.

لارس کاستلوچی، نماینده مجلس و از اعضای حزب سوسیال دموکرات که با محافظه‌کاران مرتس کار می‌کند، گفت: «اسرائیل باید وضعیت انسانی در غزه را فوراً، به طور جامع، پایدار و مطابق با اصول بشردوستانه و قوانین بین‌المللی بهبود بخشد.»

او رنج «بی‌شمار» غیرنظامیان، به ویژه کودکان، را که در این درگیری گرفتار شده‌اند و «نه گناهی دارند و نه مسئولیتی» محکوم کرد. او گفت کمک‌های بشردوستانه آلمان به غزه «چندین بار افزایش یافته است»، اما تا زمانی که به دست نیازمندان نرسد، «بی‌معنی» است.

او در حالی که «مسئولیت ویژه» آلمان را برای امنیت اسرائیل مجدداً تأیید کرد و خواستار «آزادی فوری» اسرا شد، بر فوریت آتش‌بس نیز تأکید کرد و از «راه حل دو دولتی» حمایت کرد.

از ۲۵۱ اسیر اسرائیلی، ۴۷ نفر هنوز در غزه نگهداری می‌شوند که گمان می‌رود حدود ۲۰ نفر از آنها زنده باشند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه که سازمان ملل آن را قابل اعتماد می‌داند، تهاجم اسرائیل حداقل ۶۳۴۵۹ فلسطینی را به شهادت رسانده است که بیشتر آنها زن و کودک بوده‌اند.

منبع: العربیه انگلیسی