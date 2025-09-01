به گفته دفتر رسانه‌ای غزه، یک خبرنگار فلسطینی دیگر در حمله هوایی اسرائیل به شهر غزه شهید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته دفتر رسانه‌ای غزه، یک خبرنگار فلسطینی دیگر روز یکشنبه در حمله هوایی اسرائیل به شهر غزه شهید شد و تعداد کل کارکنان رسانه‌ای شهید شده از زمان آغاز جنگ را به ۲۴۷ نفر رساند.

قربانی اسلام عابد، خبرنگار تلویزیون القدس تودی در این حمله شناسایی شد. این دفتر در بیانیه‌ای هدف قرار دادن «سیستماتیک» خبرنگاران فلسطینی را محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا برای توقف کشتار‌ها و محافظت از کارکنان رسانه‌ای اقدام کنند.

سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی نیز قتل عابد را محکوم کرد و هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی توسط اسرائیل را «لکه‌ای ننگین که دامن قاتلان حقیقت را خواهد گرفت و یک جنایت جنگی تمام‌عیار دانست که به سابقه طولانی نقض حقوق خبرنگاران توسط اشغالگران افزوده شده است.»

این سندیکا، اسرائیل را «کاملاً مسئول قتل همکارش اسلام عابد و سایر متخصصان رسانه‌ای که در حین انجام وظیفه حرفه‌ای خود به شهادت رسیدند» دانست و از سازمان‌های جهانی حقوق بشر و رسانه‌ها خواست تا «اقدامات فوری و مؤثری را برای پاسخگو کردن رهبران اسرائیل در قبال جنایات مداوم خود علیه خبرنگاران فلسطینی» انجام دهند.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۳۵۰۰ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است. این عملیات نظامی، این منطقه محصور را که با قحطی رو‌به‌رو است، ویران کرده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، شهدای خبرنگار
خبرهای مرتبط
آلمان: اسرائیل باید فوراً شرایط غزه را بهبود بخشد
رژیم صهیونیستی بار دیگر بیمارستان شهدای الاقصی در غزه را بمباران کرد
آمریکا صدور انواع روادید برای همه فلسطینیان را متوقف کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از وعده انتقام یمن تا کابینه‌ای در مخفیگاه
وقوع حادثه امنیتی در دریای سرخ
زمین لرزه شدید افغانستان را لرزاند
دفاع ترامپ از جنگ تجاری خود: بدون تعرفه‌ها نابود می‌شدیم
طالبان معاملات فارکس را در افغانستان ممنوع کرد
فون در لاین: به دنبال استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین هستیم
آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در ۴ استان افغانستان
گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه
آخرین گزارش از زلزله در افغانستان؛ حداقل ۱۹ کشته و ده‌ها زخمی در ننگرهار و کنر
رهبر جنبش انصارالله: یمنی‌ها در برابر تجاوز اسرائیل تضعیف نخواهند شد
آخرین اخبار
سويدا در گرداب تجزیه: توطئه‌ای برای بازنقشۀ خاورمیانه
موتورسواران در لاهه در حمایت از فلسطین راهپیمایی کردند
آلمان: اسرائیل باید فوراً شرایط غزه را بهبود بخشد
کودکان غزه: قربانیان امروز، بازندگان فردای بی‌رحم
ساکس: توانایی موشکی ایران در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد
پوتین: تفاهمات نشست آلاسکا راه را برای صلح در اوکراین هموار می‌کند
پیشنهاد‌های لوکاشنکو برای توسعه فعالیت‌های شانگهای و خنثی‌سازی تحریم
ترامپ: هیچگاه اینقدر حالم خوب نبوده است
شی: پکن با هژمونی و تقابل بلوک‌های سیاسی مخالف است
آخرین گزارش از زلزله در افغانستان؛ حداقل ۱۹ کشته و ده‌ها زخمی در ننگرهار و کنر
«قرن تحقیر» اروپا شروع شد
رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار پایان همه گیری خشونت مسلحانه در آمریکا شد
آمریکا صدور انواع روادید برای همه فلسطینیان را متوقف کرد
پوتین با پزشکیان، اردوغان و مودی دیدار می‌کند
رژیم صهیونیستی بار دیگر بیمارستان شهدای الاقصی در غزه را بمباران کرد
آغاز اجلاس شانگهای با سخنرانی رئیس جمهوری چین
دفاع ترامپ از جنگ تجاری خود: بدون تعرفه‌ها نابود می‌شدیم
وقوع حادثه امنیتی در دریای سرخ
طالبان معاملات فارکس را در افغانستان ممنوع کرد
آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در ۴ استان افغانستان
زمین لرزه شدید افغانستان را لرزاند
از وعده انتقام یمن تا کابینه‌ای در مخفیگاه
رهبر جنبش انصارالله: یمنی‌ها در برابر تجاوز اسرائیل تضعیف نخواهند شد
مرتس: ممکن است جنگ اوکراین به درازا بکشد
فون در لاین: به دنبال استقرار نیرو‌های چندملیتی در اوکراین هستیم
۷ کشته و ده‌ها زخمی در حملات به غرب سودان
گزارش واشنگتن پست از حقه دولت ترامپ برای جا به جایی مردم غزه
زلنسکی: در حال برنامه‌ریزی حملات جدید به خاک روسیه هستیم
ادعای وزیر جنگ اسرائیل درباره شهادت «ابوعبیده» 
سالروز خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان؛ طالبان: هیچ قدرت خارجی در افغانستان ماندگار نیست