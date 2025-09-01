باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گفته دفتر رسانه‌ای غزه، یک خبرنگار فلسطینی دیگر روز یکشنبه در حمله هوایی اسرائیل به شهر غزه شهید شد و تعداد کل کارکنان رسانه‌ای شهید شده از زمان آغاز جنگ را به ۲۴۷ نفر رساند.

قربانی اسلام عابد، خبرنگار تلویزیون القدس تودی در این حمله شناسایی شد. این دفتر در بیانیه‌ای هدف قرار دادن «سیستماتیک» خبرنگاران فلسطینی را محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا برای توقف کشتار‌ها و محافظت از کارکنان رسانه‌ای اقدام کنند.

سندیکای روزنامه‌نگاران فلسطینی نیز قتل عابد را محکوم کرد و هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی توسط اسرائیل را «لکه‌ای ننگین که دامن قاتلان حقیقت را خواهد گرفت و یک جنایت جنگی تمام‌عیار دانست که به سابقه طولانی نقض حقوق خبرنگاران توسط اشغالگران افزوده شده است.»

این سندیکا، اسرائیل را «کاملاً مسئول قتل همکارش اسلام عابد و سایر متخصصان رسانه‌ای که در حین انجام وظیفه حرفه‌ای خود به شهادت رسیدند» دانست و از سازمان‌های جهانی حقوق بشر و رسانه‌ها خواست تا «اقدامات فوری و مؤثری را برای پاسخگو کردن رهبران اسرائیل در قبال جنایات مداوم خود علیه خبرنگاران فلسطینی» انجام دهند.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۶۳۵۰۰ فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده است. این عملیات نظامی، این منطقه محصور را که با قحطی رو‌به‌رو است، ویران کرده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی