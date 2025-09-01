پیشنهاد شورای ترافیک کشور برای اجرای پایلوت طرح HOV در محدوده کم ترافیک پایتخت

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی شفیعی دبیر شورای عالی ترافیک کشور با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح HOV در شهر تهران اظهار کرد: HOV یکی از راهکار‌های قدیمی مدیریت ترافیک شهری است و طرح جدیدی نیست، چرا که بیش از ۳۰ سال است که در بسیاری از شهر‌های دنیا در جال اجراست؛ در طرح جامع قبلی تهران HOV پیشنهاد شده بود، اما به دلیل ابهامات اجرایی و فنی این مسأله را در مصوبه طرح جامع نیاوردند.

اجرای HOV در دنیا هم با چالش‌هایی مواجه است

وی ادامه داد: اخیرا در سیر پیشنهادات طرح جامع ترافیک، شهرداری تهران این خط را به طرح جامع الحاق کرد و با شیوه و نامی متفاوت آن را پیشنهاد داد؛ HOV به معنی خطوط خودرو‌های پرسرنشین است و در دنیا نیز برای خودرو‌هایی با تعدادی مشخص مسافر به بالا استفاده می‌شود. در شرایطی می‌توان از این طرح استفاده کرد، اما هنوز در دنیا با چالش‌هایی مواجه است که مهم‌ترین چالش‌های آن نحوه کنترل است.

هدایت فیزیکی خودرو به سمت خارج از خط در هیچ کجای دنیا ممکن نبوده/ اعمال قانون در این خصوص مشکل است

دبیر شورای عالی ترافیک کشور اضافه کرد: تکنولوژی در این راستا به پلیس کمک کرده است، اما باز هم خطا‌های زیاد دارد و اعمال قانون در این خصوص مشکل است. سعی کردند ریسک این کار را بالا ببرند تا مردم جرأت نکنند تخلف کنند؛ چرا که هدایت فیزیکی خودرو به سمت خارج از خط در هیچ کجای دنیا ممکن نبوده است. با این حال با افزایش جریمه سعی کردند این موضوع را کنترل کنند.

جزییات این خط عمومی هنوز مشخص نشده است

وی با بیان این‌که در ایران ابهاماتی در خصوص شمارش مسافر برای این طرح وجود دارد، عنوان کرد: شهرداری تهران اعلام کرده نوع دیگری از طرح HOV را مدنظر دارد و آن هم خط ویژه عمومی است. گفته‌اند فقط اجازه عبور خودرو‌های عمومی مثل اتوبوس، ون و تاکسی را خواهیم داد؛ این خط ویژه حمل و نقل عمومی خواهد بود که قبلا در بخش حمل و نقل عمومی طرح جامع تصویب شده است، اما جزییات این خط عمومی هنوز مشخص نشده است.

اعلام ابهامات طرح HOV به کمیته فنی شورای ترافیک کشور

شفیعی ادامه داد: خط عمومی نیاز به ایستگاه و دسترسی دارد، اما در مقابل، خط HOV دسترسی ایستگاهی ندارد و فقط مبدا و مقصد دارد. هنوز سوالات و گره‌هایی در این خصوص وجود دارد که حل نشده است. به طور مثال ممکن است تاکسی‌ها هم خالی رفت و آمد کنند و از این مزیت استفاده کنند یا جا به جایی تنها مسافر داشته باشند که ارزش حمل و نقل عمومی را ندارد. در مقابل پلیس چگونه برخورد خواهد کرد؟ اینها ابهامات فنی است و به کمیته فنی اعلام کرده‌ایم که نمی‌توانیم این طرح را تصویب کنیم.

کمیته فنی به جمع بندی نرسیده است

وی در پایان تأکید کرد: این طرح را برای ما آوردند تا تصویب شود و بروند و اجرا کنند، اما کمیته فنی به جمع بندی نرسید؛ مخالفتی صورت نگرفت، اما باتوجه به ابهامات موجود نتیجه حاصل نشد. به شهرداری پیشنهاد دادیم در یک محدوده خلوت‌تر از اتوبان شهید همت، پایلوت این طرح را اجرا کنند و چنانچه شهرداری تهران اصرار بر آوردن این طرح در طرح جامع داشته باشد، باید در شورای عالی ترافیک کشور مطرح شود تا جمع بندی لازم صورت بگیرد.

منبع: ایسنا