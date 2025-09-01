افزایش ۵ درصدی تردد بین استانی در مازندران

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از افزایش ۵ درصدی تردد بین استانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - محسن محمد نژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: برابر آمار بدست آمده از ۱۱۸ سامانه تردد شماری منصوب درمحور‌های استان مازندران از ابتدای امسال تا پایان مرداد بیش از ۲۶ میلیون از انواع وسایل نقلیه از مبادی ورودی و خروجی استان در حال تردد بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در حدود ۵ درصد افزایش یافته است.

او افزود: تردد در محور‌های مواصلاتی استان با استان‌های مجاور در مرداد ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳ درصد افزایش داشته و به بیش از ۵ میلیون و ۱۷۷ هزار تردد رسیده است.

محمدنژاد ادامه داد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سامانه‌های تردد شماری بیش از ۵۰ درصد کل تردد‌های انجام شده بین استان مازندران و استان‌های مجاور مربوط به محور‌های مواصلاتی با استان‌های البرز و تهران یعنی محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه بوده است.

پرترددترین ساعات روز نیز معمولا بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ بوده است.

