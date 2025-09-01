عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما با اشاره به دستگیری مهدیه اسفندیاری توسط دولت فرانسه نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داود نعمتی انارکی مدیرکل روابط عمومی پیشین رسانه ملی و عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دستگیری مهدیه اسفندیاری توسط دولت فرانسه بیان کرد: نظریه جریان آزاد اطلاعات توسط غربی‌ها مطرح می‌شود. طبق این تئوری، رسانه‌ها آزاد هستند تا به موضوعات گوناگون بپردازند، آنها را موشکافی کرده، اظهارنظر کنند، دیدگاه خود را داشته باشند و بتوانند به راحتی درباره مسائل مختلف صحبت کنند. هر صحبتی که یک خبرنگار یا یک شخصیت حقوقی درباره مسائل مختلف انجام می‌دهد، طبق این تئوری نباید با منعی مواجه شود. قاعدتاً نباید برخوردی مانند دستگیری و زندانی کردن صورت بگیرد. بنابراین، وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، در تضاد با همان تئوری جریان آزاد اطلاعات است که خود غربی‌ها مطرح کرده‌اند و در تقابل با آن قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد:  به هر حال بایستی به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شود. زمانی که فردی دستگیر می‌شود، باید به رسانه‌ها اعلام گردد که علت دستگیری چه بوده، به چه دلایلی بازداشت شده و اگر محاکمه‌ای صورت گرفته، نتیجه آن چه بوده است. این موارد، حق رسانه‌هاست که از آن مطلع شوند تا بتوانند از زوایای گوناگون به موضوع بپردازند و مخاطبان خود را در جریان این مسائل قرار دهند. ببینید، رسانه‌های هر جامعه‌ای متناسب با شرایط همان جامعه، نسبت به موضوعات مختلف واکنش نشان می‌دهند، موضوع را پیگیری می‌کنند و به آن می‌پردازند و واکاوی‌اش می‌کنند. این یک امر طبیعی است. این حق رسانه است که وقتی چنین اتفاقاتی در هر مکانی رخ می‌دهد، موضوع را پیگیری کند، اطلاعات به دست آورد و آن اطلاعات را منتشر نماید.

نعمتی افزود: قاعدتاً اگر در ایران یا هر کشور دیگری چنین اتفاقی رخ دهد، رسانه‌های دیگر این حق را برای خود قائل هستند که اطلاعات کسب کنند؛ کما اینکه از مسئولان ایران می‌خواهند که اظهارنظر کنند. همان‌طور که اکنون این اتفاق در آنجا افتاده است، رسانه‌های ما نیز این حق را دارند که پیگیر موضوع باشند و اطلاع‌رسانی کنند. جریان رسانه‌ای در غرب، یک جریان بسیار گسترده با وسعت و سطح پوشش فراوان است. یکی از دلایلی که این موضوع به چشم می‌آید و این تصور ایجاد می‌شود که آنها به صورت بسیار گسترده به موضوعات می‌پردازند، دقیقاً همین وسعت است. گستردگی رسانه‌هایشان و نحوه ورود آنها به این‌گونه مسائل، نشان می‌دهد که یک جریان در حال شکل‌گیری است یا جریانی را شکل می‌دهند تا به اهدافی که مدنظرشان است، دست یابند.

 

برچسب ها: رسانه های غربی ، سیاست خارجی
