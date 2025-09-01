تشییع پیکر پاسدار، شهیدرحیم محمدی در کرمان

باشگاه خبرنگاران جوان- پیکر پاسدار شهید رحیم محمدی امروز بردستان مردم کرمان تشییع شد؛ فردا این شهید پس از تشییع در زرند در زادگاهش روستای طالقانی خاکسپاری می‌شود. پاسدار شهید رحیم محمدی امروز بردستان مردم کرمان تشییع شد؛ فردا این شهید پس از تشییع در زرند در زادگاهش روستای طالقانی خاکسپاری می‌شود.

شهید رحیم محمدی از پاسداران لشگر عملیاتی ۴۱ ثارالله کرمان روز شنبه در منطقه سراوان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

در این مراسم حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان گفت:تقوی کم ادعایی و پرکاری از ویژگی‌های این شهید عزیز بود این ویژگی‌ها در کنار مجاهد فی سبیل الله بودن نشانه‌هایی از آمادگی وی برای شهادت بوده است.

امام جمعه کرمان افزود: امروز راه شهادت بازاست و دشمنان هرروز علیه چهره‌ها و جوانان ما نقشه می‌کشند و مردم باید قدر شهدا و خانواد‌های معظم ان‌ها را که چشم وچراغ این کشورند بدانند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما