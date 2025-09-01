پیکر پاسدار شهید رحیم محمدی امروز بردستان مردم کرمان تشییع شد؛ فردا این شهید پس از تشییع در زرند در زادگاهش روستای طالقانی خاکسپاری می‌ شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- پیکر پاسدار شهید رحیم محمدی امروز بردستان مردم کرمان تشییع شد؛ فردا این شهید پس از تشییع در زرند در زادگاهش روستای طالقانی خاکسپاری می‌شود. پاسدار شهید رحیم محمدی امروز بردستان مردم کرمان تشییع شد؛ فردا این شهید پس از تشییع در زرند در زادگاهش روستای طالقانی خاکسپاری می‌شود.

 شهید رحیم محمدی از پاسداران لشگر عملیاتی ۴۱ ثارالله کرمان روز شنبه در منطقه سراوان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

در  این مراسم حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان گفت:تقوی  کم ادعایی و پرکاری از ویژگی‌های این شهید عزیز بود این ویژگی‌ها در کنار مجاهد فی سبیل الله بودن نشانه‌هایی از آمادگی وی برای شهادت بوده است.

امام جمعه کرمان افزود: امروز راه شهادت بازاست و دشمنان  هرروز علیه چهره‌ها و جوانان ما نقشه می‌کشند و مردم باید قدر شهدا و خانواد‌های معظم ان‌ها را که چشم وچراغ این کشورند بدانند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما 

برچسب ها: شهید ، تشییع
خبرهای مرتبط
شهادت سرهنگ پاسدار رحیم محمدی در منطقه مرزی سراوان + تصویر
"جنگ ۱۲ روزه" اقتدار ایران را به رخ کشید؛ اتحاد ملی سپر پولادین است / سکوت جهانی در برابر جنایات غزه دامن حاکمان را می‌گیرد
جزئیات آیین‌های تشییع و تدفین شهید محمدی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمین لرزه ۴.۶ ریشتری شهداد کرمان را لرزاند
زمین‌لرزه ۴.۶ریشتری در شهداد استان کرمان هیچگونه خسارتی نداشت
قاطعیت دستگاه قضایی در حفاظت از موقوفات زرند / پرونده‌های وقفی در دستور کار ویژه
تشییع پیکر پاسدار، شهیدرحیم محمدی در کرمان
آخرین اخبار
تشییع پیکر پاسدار، شهیدرحیم محمدی در کرمان
قاطعیت دستگاه قضایی در حفاظت از موقوفات زرند / پرونده‌های وقفی در دستور کار ویژه
زمین‌لرزه ۴.۶ریشتری در شهداد استان کرمان هیچگونه خسارتی نداشت
زمین لرزه ۴.۶ ریشتری شهداد کرمان را لرزاند
بازگشایی محور علی‌آباد مظفری شهداد؛ راهداری به دنبال راه‌حل دائمی برای مناطق طوفان‌خیز
جزئیات آیین‌های تشییع و تدفین شهید محمدی
کشف ۵ تن سیم سرقتی از کارگاه ضایعاتی
آزادسازی ۷۱ هزار متر مربع اراضی دولتی در کرمان