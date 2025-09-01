احمد صادقی رییس شورای اسلامی استان تهران گفت: منابع مالی پایدار مهمترین اهرم برای مدیریت شهر‌ها در راستای دستیابی به توسعه پایدار هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد صادقی رییس شورای اسلامی استان تهران گفت: منابع مالی پایدار مهمترین اهرم برای مدیریت شهر‌ها در راستای دستیابی به توسعه پایدار هستند لذا در این راستا جلسه هم اندیشی با حضور شهرداران شهر‌های استان تهران، شهرداران مناطق ۲۲ گانه پایتخت و معاونین مالی و برنامهم ریزی مناطق برگزار خواهد شد.

احمد صادقی با اعلام این خبر افزود: شهرداری‌ها نهاد‌های عمومی غیر دولتی هستند که بودجه دولتی دریافت نمی‌کنند و لذا برای سامان دادن به امور شهری در راستای توسعه پایدار نیازمند منابع مالی پایدار هستند.

رییس شورای اسلامی استان تهران افزود: این جلسه هم اندیشی در راستای باید‌ها و نباید‌های تامین مالی پایدار در شهرداری‌ها و به اشتراک گذاشتن تجربیات است که می‌تواند فواید بسیاری به همراه داشته باشد.

صادقی اظهار داشت: به همین منظور از اساتید دانشگاهی حوزه برنامه ریزی و مالی نیز دعوت به عمل آمده تا در این زمینه بحث و تبادل نظر شود.

لازم به ذکر است که سخنرانان این جلسه:دکتر داوود منظور معاون سابق رییس جمهور
دکتر سجاد محمد علی نژادمعاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، دکتر محمد آیینی، دکتر میثم حامدی خواهند بود.

این جلسه روز چهارشنبه بعد از ظهر در محل ساختمان شهرداری مرکز برگزار خواهد شد.

برچسب ها: شورای اسلامی ، منطقه 22 تهران
بایسته‌های تامین مالی پایدار با حضور شهرداران شهر‌های استان تهران و مناطق ۲۲ گانه
