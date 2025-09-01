باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، هیئت راه‌آهن ایران به ریاست دکتر ذاکری و با همراهی مدیران ارشد حوزه حمل‌ونقل ریلی، با هیئتی از دانشگاه دولتی راه آهن سن‌پترزبورگ به ریاست اولگ والینسکی، رئیس دانشگاه، دیدار و درباره توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست، دکتر ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن بر توسعه همکاری‌های علمی و تحقیقاتی، اجرای پروژه‌های مشترک و ایجاد برنامه‌های آموزشی دوطرف تأکید کرد و این اقدامات را برای تحقق اهداف بلندمدت صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور ضروری دانست.

در ادامه این نشست دستاورد‌های علمی، پروژه‌های تحقیقاتی و چشم‌انداز اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین با توجه به تفاهم نامه قبلی این دانشگاه با دانشگاه علم و صنعت ایران، موضوع ضرورت تمدید تفاهم نامه و افزایش ظرفیت کریدور شمال- جنوب مطرح و مقرر شد دو دانشگاه و مرکز آموزش‌های تخصصی ریلی راه آهن، همکاری‌های سه جانبه‌ای با همدیگر داشته باشند و هیاتی از دانشگاه دولتی راه آهن سن‌پترزبورگ نیز برای تمدید تفاهم نامه قبلی به ایران سفر کنند.

اعضای هیئت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این دیدار شامل دکتر جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن؛ مرتضی مولانژاد، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی «رجا»؛ سبحان نظری، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره صندوق پس انداز کارکنان راه‌آهن ایران و غلامحسن حسن‌نژاد، مدیرعامل شرکت توسعه صنایع ریلی ایران (IRICO) بودند.