زلنسکی روز پنجشنبه در پاریس با رهبران اروپایی دیدار خواهد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک منبع به خبرگزاری فرانسه گفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه در پاریس با رهبران اروپایی دیدار خواهد کرد.
این منبع روز دوشنبه گفت: "ما در حال برنامهریزی چنین دیداری" بین زلنسکی و رهبران اروپایی هستیم و افزود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا "انتظار نمیرود که در آنجا باشد. "
این منبع مدعی شد که موضوع اصلی مذاکرات پاریس، تضمینهای امنیتی برای اوکراین و «ترویج دیپلماسی خواهد بود، زیرا روسها دوباره در تلاش برای طفره رفتن از پایان دادن به جنگ هستند».
مسئله تضمینهای امنیتی مورد حمایت غرب برای اوکراین در صورت برقراری آتشبس، در هفتههای اخیر بر جنجال دیپلماتیک پیرامون اوکراین غالب بوده است.
کییف چنین تضمینهایی را برای جلوگیری از هرگونه حمله آینده روسیه میخواهد. یک نیروی حافظ صلح اروپایی به عنوان یک ترتیب امنیتی بالقوه برای زمانی که درگیری پایان یابد، به طور علنی در بین رهبران مطرح شده است.
ترامپ اعلام کرده است که ایالات متحده میتواند از هرگونه طرح حافظ صلح اروپایی حمایت کند، اما سربازان آمریکایی را به اوکراین اعزام نخواهد کرد.
روسیه با هرگونه نیروی حافظ صلح غربی مخالفت کرده است و کرملین هفته گذشته اعلام کرد که «چنین بحثهایی را منفی» میداند.