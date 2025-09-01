بیشترین تهدید یوز از سوی انسان است‌ نه طبیعت

باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری ضمن بازدید از مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در مسیرهای منتهی به زیستگاه‌های این گونه نادر اظهار داشت: بخشی از عملیات فنس‌کشی توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شود و بخش دیگر نیز در دستور کار وزارت راه قرار دارد.

وی گفت: در کنار ایجاد فنس، موضوع روشنایی جاده‌ها نیز از جمله اقدامات اساسی است که برای جلوگیری از تصادفات و تلفات یوز در حال پیگیری است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه یوز آسیایی یکی از نادرترین گربه‌سانان وضعیت مناسبی در کشور ندارد و یکی از زیستگاه مهم این گونه نادر در میاندشت و توران است، افزود: علاوه بر حفاظت جاده‌ای، موضوع تأمین امنیت زیستگاه‌ها، دسترسی به منابع آب و تأمین غذا از مسائل حیاتی برای بقای یوز آسیایی به شمار می‌رود.

انصاری تصریح کرد: دو زیستگاه مهم یوز آسیایی در کشور شامل منطقه توران و میان‌دشت است و این مناطق نیازمند توجه ویژه در برنامه‌های حفاظتی هستند.

وی افزود: در برنامه امروز بازدید از سایت تکثیر در اسارت یوز آسیایی نیز انجام خواهد شد تا وضعیت نگهداری و برنامه‌های توسعه آن مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای نجات این گونه افزود: هدف اصلی ما کاهش تهدیدات انسانی است که بیشترین آسیب را طی سال‌های گذشته به یوز آسیایی وارد کرده است.

انصاری اظهار داشت: تنها در محور میامی تا عباس‌آباد، در سال‌های اخیر بیش از 13 یوز به دلیل برخورد با خودروها تلف شده‌اند و همین موضوع اهمیت اقدامات ایمنی را دوچندان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: روز ملی حفاظت از یوز آسیایی فرصتی است تا بار دیگر بر ضرورت توجه ملی به حفظ نادرترین گربه‌سان جهان تأکید کنیم و اجرای طرح‌های حفاظتی را با سرعت بیشتری دنبال نماییم.

