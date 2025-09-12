باشگاه خبرنگاران جوان - امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال امروز (جمعه) در یک برنامه تلویزیونی درباره حضور جیانی اینفانتیو رئیس فیفا در رختکن تیم ایران پس از بازی با ازبکستان در فینال کافا گفت: برای نخستین بار از زمان ژائو هاوه لانژ فقید، رئیس فیفا به رختکن یک تیم ملی آمد. اینفانتینو در رختکن گارانتی داد ایران با صلابت در جام جهانی شرکت می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به جلسه مهدی تاج با اینفانتینو در جریان بازی ایران و ازبکستان، تصریح کرد: رئیس فدراسیون فوتبال از امارات و بعد از تماشای بازی‌های تیم امید به تاشکند آمد و در نیمه دوم بازی با ازبکستان صحبت‌هایی را درباره شایعاتی که وجود دارد، انجام داد. اینفانتینو با رد این شایعات عنوان کرد که تیم ایران با قدرت جام جهانی حضور خواهد داشت.

علوی با اشاره به صحبت‌های رئیس فیفا در رختکن، تصریح کرد: اینفانتینو در این دیدار از خاطراتش از بازی‌های ایران مانند بازی با ولز صحبت کرد. این دیدار گام مهمی بود که تیم ملی با آمادگی کامل و بدون توجه به مسائل سیاسی آماده حضور در جام جهانی شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره اینکه شنیده می‌شود بازی‌های ایران در گروه یک و در مکزیک برگزار خواهد شد، یادآور شد: در این باره به صورت کلی صحبت‌هایی را شنیدم و رسمی به ما اعلام نشده است.

علوی همچنین از سفر اینفانتینو قبل از جام جهانی به تهران خبر داد.