باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - برگزاری اجلاس شانگهای یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌المللی است که کشورها در آن به تبادل نظر و همکاری‌های اقتصادی می‌پردازند. حضور پررنگ ایران در این اجلاس تأثیرات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته است به ویژه آنکه در این دوره ایران بعد از گذشت چندین سال توانسته است آثار مثبت زیادی را به همراه داشته باشد.

بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که حضور ایران در اجلاس شانگهای می‌تواند به تقویت روابط تجاری با کشورهای عضو کمک کند. این اجلاس فرصتی برای ایجاد توافقات جدید و توسعه همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف مانند انرژی، کشاورزی و فناوری‌های نوین است.

همچنین‌ امضای‌ با توافقات تجاری جدید، ایران می‌تواند صادرات خود را افزایش دهد و به بازارهای جدیدی دسترسی پیدا کند.

اجلاس شانگهای می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از کشورهای عضو کمک کند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به توسعه زیرساخت‌ها، صنایع و فناوری‌های نوین در ایران کمک کنند.

براساس این گزارش کشورهای چین و روسیه به عنوان اعضای اصلی این اجلاس، می‌توانند به عنوان منابع مهم سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های بزرگ در ایران عمل کنند.

استفاده از فرصت انرژی های تجدیدپذیر در اجلاس شانگهای

در همین راستا محمودی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: حضور ایران در این اجلاس می‌تواند به افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای دورتر کمک کند. این تعاملات می‌توانند به تبادل اطلاعات، فناوری و تجربیات منجر شوند.

وی ادامه داد: ایران می‌تواند از تجارب کشورهای دیگر در زمینه‌های مختلف مانند انرژی‌های‌تجدیدپذیر یا فناوری اطلاعات بهره‌برداری کند.

او بیان کرد: حضور فعال ایران در اجلاس شانگهای می‌تواند به تقویت نقش کشور در سطح بین‌المللی کمک کند. این موضوع می‌تواند به بهبود وجهه ایران در جامعه جهانی و جذب حمایت‌های سیاسی و اقتصادی از سایر کشورها منجر شود.

گسترش همکاری اقتصادی بین ایران با کشورهای عضو اتحادیه اکو

براساس این گزارش همچنین در این زمینه روح الله لطیفی سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی‌ خود، همواره بر اهمیت روابط با همسایگان تأکید کرده است.

او بیان کرد: این سیاست به ویژه در راستای توسعه اقتصادی و تجاری مورد توجه قرار گرفته است. کشورهای همسایه نظیر چین، روسیه، پاکستان و هند در این زمینه نقش کلیدی دارند.

وی ادامه داد:ایران و چین توافقنامه ۲۵ ساله‌ای را امضا کرده‌اند که می‌تواند زمینه‌های همکاری‌های گسترده اقتصادی را فراهم کند.

او بیان کرد:همکاری‌های تجاری با روسیه در قالب سازمان شانگهای و توافقات دوجانبه می‌تواند به افزایش حجم روابط اقتصادی کمک کند.

تقویت کریدور ترانزیتی بین ایران و چین

وی اظهار داشت: ایران می‌تواند از ظرفیت‌های خود در زمینه‌های مختلف بهره‌برداری کند این ظرفیت‌ها شامل موقعیت جغرافیایی است با توجه به آنکه ایران به عنوان یک کریدور ترانزیتی می‌تواند کالاها را از شرق به غرب و بالعکس منتقل کند.

او با اشاره به منابع طبیعی ایران اشاره کرد و گفت: ایران دارای منابع غنی نفت و گاز است که می‌تواند به عنوان یک مزیت در همکاری‌های تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

لطیفی با بیان اینکه ایران می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های لازم، حجم بالایی از کالاها را از کشورهای همسایه به اروپا و بالعکس منتقل کند گفت:به عنوان مثال، ترانزیت از مسیر پاکستان و هند می‌تواند سرعت جابجایی کالا را افزایش دهد و هزینه‌ها را کاهش دهد.

وی ادامه داد:رویکرد چندجانبه‌گرایی می‌تواند به تقویت روابط ایران با دیگر کشورها کمک کند. این رویکرد به ویژه در مقابل نظام سلطه و تک‌قطبی‌گری جهانی اهمیت دارد.

لطیفی با اشاره به فعالیت سازمان اکو هم گفت: همکاری با کشورهای عضو اکو (پاکستان، ترکیه و ...) می‌تواند به توسعه روابط اقتصادی و تجاری کمک کند و زمینه‌های جدیدی برای همکاری‌های مشترک فراهم کند.

وی به بیان اینکه در کنار مزایا، چالش‌هایی نیز وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود گفت: در بخش زیرساخت ها نیاز به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک برای تسهیل ترانزیت کالا داریم و در حوزه سیاست‌های منطقه‌ای هم نیاز به ایجاد توافقات سیاسی و اقتصادی مناسب با کشورهای همسایه داریم.

نقش کلیدی ایران در اجلاس شانگهای

وی افزود: ایران اکنون با کشور چین مراودات تجاری دارد که به طور قطع این اجلاس نقش کلیدی برای ایران و استفاده از فرصت های تجاری دارد.

استفاده از ظرفیت تجاری ۳۵ کشور در اجلاس شانگهای

پیش از این هم رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: در این اجلاس نمایندگان بیش از ۳۵ کشور حضور دارند که بهترین فرصت برای تبادل اطلاعات و تقویت روابط دیپلماسی اقتصادی است.

وی افزود: ایران اکنون با کشور چین مراودات تجاری دارد که به طور قطع این اجلاس نقش کلیدی برای ایران و استفاده از فرصت های تجاری دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به بیانیه های شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد حمایت از سیستم تجارت چندجانبه و همکاری در حوزه «صنعت سبز» گفت: باید از ظرفیت این همکاری ها و باز شدن درهای تجارت برای تجار بهره برد.

وی عنوان کرد: اکنون تنها بحث تقویت تجارت ایران و چین نیست بلکه فرصت استفاده از حضور ۳۵ کشور است.

حریری بیان داشت: باید تجار منتظر گزارش رئیس جمهورمان از آثار این اجلاس باشیم تا ببینیم چقدر در توسعه تبادلات تجاری کمک خواهد کرد.

این فعال اقتصادی بر تسهیل در تجارت جهانی تاکید کرد و گفت: تیمی به همراه رئیس جمهور در این اجلاس حضور دارند که باید دید در حاشیه این اجلاس چقدر می توانند از ظرفیت مذاکره دیپلماسی استفاده کنند

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ابراز امیدواری کرد: این حضور در اجلاس، دستاوردهای خوبی در بحث صادرات و تراز تجاری داشته باشد.

گفتنی است سازمان همکاری شانگهای در سال ۱۹۹۶ میلادی به عنوان یک سازمان اورآسیایی و میان دولتی برای تقویت همکاری‌های چندجانبه اقتصادی، امنیتی و سیاسی و با هدف ایجاد موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایه گذاری شد.

حضور ایران در اجلاس شانگهای می‌تواند مزایای اقتصادی و تجاری زیادی برای کشور به همراه داشته باشد. از تقویت روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی گرفته تا افزایش تعاملات اقتصادی و تقویت نقش ایران در عرصه جهانی، تمامی این موارد نشان‌دهنده اهمیت این اجلاس برای رشد و توسعه اقتصادی ایران است.