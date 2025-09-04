ترخیص و تامین قطعات خودرو از گمرکات کشور زمینه ساز افزایش تولید ۱۰ هزار و۷۵۷ دستگاه خودرو در سایپا و ۷هزار و۹۲۲ دستگاه در ایران خودرو شده است.

همزمان با افزایش ترخیص کالا و قطعات لوازم یدکی از گمرکات کشور‌شاهد آن هستیم که میزان تولید خودرو در شرکت‌های خودرو سازی افزایش چشمگیری پیدا کرده است به طوری که طبق آخرین آمارهای اعلام شده پارس خودروی سایپا از آغاز زمستان سال گذشته از مجموع ۴۶ هزار دستگاه تعهدات خود، حدود ۲۵ هزار خودرو با کسری قطعه یا در معرض ریسک عدم تحویل قرار داشت. با اجرای برنامه تکمیل خودروهای مانده در پارکینگ، این خودروها تکمیل و به خریداران تحویل شد.

همچنین این خودرو ساز در بهمن و اسفند سال گذشته به ترتیب با تحویل ۱۰ هزار و ۷۵۷ دستگاه و ۱۰ هزار و ۳۲۱ دستگاه، بیشترین آمار تحویل ماهانه در کل سال را به نام خود ثبت کرد.

پلاک گذاری خودروهای جدید در به زودی

همچنین در راستای توسعه سبد محصولات، علاوه بر عرضه سهند اتوماتیک، مجوز پلاک‌گذاری دو محصول جدید رووی eRX5 و سهند CNG را دریافت کرده و در حال اخذ مجوزهای نهایی برای تولید انبوه و عرضه پارس‌نوآ و 421P است.

از سوی دیگر، مذاکرات مستمر این شرکت با خودروسازان معتبر جهانی برای واردات و تولید انبوه چند محصول جدید ادامه دارد که در این میان، ورود چانگان UNI-K به بازار نهایی شده و محصولات دیگری نیز در آینده نزدیک معرفی و عرضه خواهند شد.

افزایش تولید خودرو ایران خودرو از ابتدای سال

همچنین اطلاعات و آمار ثبت شده ایران‌خودرو تا روز دهم شهریورماه حکایت از تولید هفت هزار و ۹۲۲ دستگاه بیش‌تر از مدت مشابه در سال گذشته دارد.

از ابتدای سال تا ۱۰ شهریورماه سال گذشته، ۲۱۷ هزار و ۵۵ دستگاه خودرو به تولید رسیده و این در حالی است که تعداد روزهای کاری سال گذشته ۱۱۵ روز و امسال ۱۰۹ روز بوده است

در همین حال شرایط خاص ایجاد شده در خرداد و تیرماه امسال نیز سبب کاهش شیفت‌های کاری در برخی روزها شد، به‌گونه‌ای که شیفت‌های کاری سال گذشته در همین بازه زمانی به‌میزان چهار و نیم روز کاری بیش‌تر از امسال بوده است.

براساس این گزارش با توجه به آنکه گزارشات شهروند خبرنگاران حکایت از عدم تحویل خودرو در زمان و موعد مقرر دارد بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی افزایش یافته است اما بخش عمده ای از عدم تحویل خودروها به دلیل کمبود قطعات و لوازم یدکی خودروها بوده است.