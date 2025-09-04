ترخیص و تامین قطعات خودرو از گمرکات کشور زمینه ساز افزایش تولید ۱۰ هزار و۷۵۷ دستگاه خودرو در سایپا و ۷هزار و۹۲۲ دستگاه در ایران خودرو شده است.

همزمان با افزایش ترخیص کالا و قطعات لوازم یدکی از گمرکات کشور‌شاهد آن هستیم که میزان تولید خودرو در شرکت‌های خودرو سازی افزایش چشمگیری پیدا کرده است به طوری که طبق آخرین آمارهای اعلام شده  پارس خودروی سایپا از آغاز زمستان سال گذشته از مجموع ۴۶ هزار دستگاه تعهدات خود، حدود ۲۵ هزار خودرو با کسری قطعه یا در معرض ریسک عدم تحویل قرار داشت. با اجرای برنامه تکمیل خودروهای مانده در پارکینگ، این خودروها تکمیل و به خریداران تحویل شد.

همچنین این خودرو ساز در بهمن و اسفند سال گذشته به ترتیب با تحویل ۱۰ هزار و ۷۵۷ دستگاه و ۱۰ هزار و ۳۲۱ دستگاه، بیشترین آمار تحویل ماهانه در کل سال را به نام خود ثبت کرد.

پلاک گذاری خودروهای جدید در به زودی

همچنین در راستای توسعه سبد محصولات، علاوه بر عرضه سهند اتوماتیک، مجوز پلاک‌گذاری دو محصول جدید رووی eRX5 و سهند CNG را دریافت کرده و در حال اخذ مجوزهای نهایی برای تولید انبوه و عرضه پارس‌نوآ و 421P است.

از سوی دیگر، مذاکرات مستمر این شرکت با خودروسازان معتبر جهانی برای واردات و تولید انبوه چند محصول جدید ادامه دارد که در این میان، ورود چانگان UNI-K به بازار نهایی شده و محصولات دیگری نیز در آینده نزدیک معرفی و عرضه خواهند شد.

افزایش تولید خودرو ایران خودرو از ابتدای سال 

همچنین اطلاعات و آمار ثبت شده ایران‌خودرو تا روز دهم شهریورماه حکایت از تولید هفت هزار و ۹۲۲ دستگاه بیش‌تر از مدت مشابه در سال گذشته دارد.

از ابتدای سال تا ۱۰ شهریورماه سال گذشته، ۲۱۷ هزار و ۵۵ دستگاه خودرو به تولید رسیده و این در حالی است که تعداد روزهای کاری سال گذشته ۱۱۵ روز و امسال ۱۰۹ روز بوده است

در همین حال شرایط خاص ایجاد شده در خرداد و تیرماه امسال نیز سبب کاهش شیفت‌های کاری در برخی روزها شد، به‌گونه‌ای که شیفت‌های کاری سال گذشته در همین بازه زمانی به‌میزان چهار و نیم روز کاری بیش‌تر از امسال بوده است.

براساس این گزارش با توجه به آنکه گزارشات شهروند خبرنگاران حکایت از عدم تحویل خودرو در زمان و موعد مقرر دارد بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی افزایش یافته است اما بخش عمده ای از عدم تحویل خودروها به دلیل کمبود قطعات و لوازم یدکی خودروها بوده است.

برچسب ها: خودرو سازی ، تولید خودرو
خبرهای مرتبط
زیان دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد؛
گام نهایی برای خصوصی‌سازی سایپا؛ تعیین قیمت پایه به‌زودی آغاز می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
آخرین اخبار
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
۱۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شد/
اختصاص ۱۵ هزار واحد مسکونی به کم‌درآمدها
هم‌اندیشی ایران و ژاپن در حوزه تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی راه‌اندازی شد
برق خانه حتی در زمان قطع برق، خاموش نمی‌شود
چک A ایرباس A319 جمهوری اسلامی ایران؛ آماده‌سازی برای بازگشت به ناوگان
لاستیک دست دوم یا نو؛ اتحادیه فروشندگان سقف شفافیت را اعلام کرد
اخذ بیش از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج؛ بی توجهی بانک‌ها به قانون!