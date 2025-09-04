کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت:طبق قانون باید تمامی دستگاه‌ها از جمله توانیر به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که کوتاهی در این زمینه منجر به صدور اخطار برای تعرفه‌های نجومی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مسعود کاظمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان یکی از مهم ترین گام ها در حوزه خدمت رسانی به بخش مسکن است که‌ در طی دو سال گذشته توانسته است اثر بسیار مثبتی در حوزه مسکن برجای بگذارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با فرهنگ سازی که در این بخش انجام شده شاهد اتصال دستگاه‌ها به این سامانه و تکمیل بخش عمده ای از سامانه هستیم اما هنوز تعدادی از دستگاه‌ها به این سامانه متصل نشده‌اند و  همین موضوع خود باعث شده که یک خلع در این بخش  ایجاد شود.

وی ادامه داد: ثبت اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان باعث افزایش شفافیت در بازار مسکن می‌شود. با داشتن داده‌های دقیق از متقاضیان، دولت می‌تواند به‌راحتی نیازهای واقعی بازار را شناسایی کند و بر اساس آن سیاست‌های مناسب را اتخاذ کند.

او با بیان اینکه  یکی از اهداف اصلی این سامانه، جلوگیری از سوداگری و دلالی در بازار مسکن است افزود: با ثبت اطلاعات، می‌توان به‌راحتی تخلفات را شناسایی کرد و به مقابله با آن‌ها پرداخت.

ابن کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات متقاضیان کمک می‌کند تا نهادهای مربوطه بتوانند خدمات بهتری به افراد ارائه دهند گفت: به عنوان مثال، در زمان بحران، امکان تخصیص مسکن به نیازمندان واقعی به‌راحتی فراهم می‌شود.

کاظمی تاکید کرد: با توجه به مصوبه  قانونی برای الزامی شدن اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان بنابراین باید هرچه سریعتر دستگاه ها به این سامانه متصل شده که یکی از این دستگاه ها توانیر است که باید هرچه سریعتر در حوزه قبوض برق به این سامانه متصل شوند .

وی ادامه داد: باید هرچه سریعتر کاربرانی که اطلاعات خود را در  سامانه املاک و اسکان وارد نکرده‌اند اخطار مبنی بر افزایش تعرفه برق را بدهند تا در این زمینه برنامه ریزی برای تسریع در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان انجام شود.

 

برچسب ها: بازار مسکن ، تولید مسکن
خبرهای مرتبط
احتکار اراضی در سازمان ملی زمین و مسکن واقعیت دارد؟
جزییات وام مسکن ۲ میلیارد تومانی با سود ۹ درصد
شاخص تورم اجاره مسکن کاهشی شد/ سهم خانه‌های خالی در کشور ۱۰ درصد است + فیلم
تمامی نقل وانتقالات پروژه‌های نهضت ملی مسکن ممنوع است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
آخرین اخبار
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
۱۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شد/
اختصاص ۱۵ هزار واحد مسکونی به کم‌درآمدها
هم‌اندیشی ایران و ژاپن در حوزه تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی راه‌اندازی شد
برق خانه حتی در زمان قطع برق، خاموش نمی‌شود
چک A ایرباس A319 جمهوری اسلامی ایران؛ آماده‌سازی برای بازگشت به ناوگان
لاستیک دست دوم یا نو؛ اتحادیه فروشندگان سقف شفافیت را اعلام کرد
اخذ بیش از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج؛ بی توجهی بانک‌ها به قانون!