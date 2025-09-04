باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مسعود کاظمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان یکی از مهم ترین گام ها در حوزه خدمت رسانی به بخش مسکن است که‌ در طی دو سال گذشته توانسته است اثر بسیار مثبتی در حوزه مسکن برجای بگذارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با فرهنگ سازی که در این بخش انجام شده شاهد اتصال دستگاه‌ها به این سامانه و تکمیل بخش عمده ای از سامانه هستیم اما هنوز تعدادی از دستگاه‌ها به این سامانه متصل نشده‌اند و همین موضوع خود باعث شده که یک خلع در این بخش ایجاد شود.

وی ادامه داد: ثبت اطلاعات متقاضیان در سامانه املاک و اسکان باعث افزایش شفافیت در بازار مسکن می‌شود. با داشتن داده‌های دقیق از متقاضیان، دولت می‌تواند به‌راحتی نیازهای واقعی بازار را شناسایی کند و بر اساس آن سیاست‌های مناسب را اتخاذ کند.

او با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این سامانه، جلوگیری از سوداگری و دلالی در بازار مسکن است افزود: با ثبت اطلاعات، می‌توان به‌راحتی تخلفات را شناسایی کرد و به مقابله با آن‌ها پرداخت.

ابن کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اینکه ثبت اطلاعات متقاضیان کمک می‌کند تا نهادهای مربوطه بتوانند خدمات بهتری به افراد ارائه دهند گفت: به عنوان مثال، در زمان بحران، امکان تخصیص مسکن به نیازمندان واقعی به‌راحتی فراهم می‌شود.

کاظمی تاکید کرد: با توجه به مصوبه قانونی برای الزامی شدن اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان بنابراین باید هرچه سریعتر دستگاه ها به این سامانه متصل شده که یکی از این دستگاه ها توانیر است که باید هرچه سریعتر در حوزه قبوض برق به این سامانه متصل شوند .

وی ادامه داد: باید هرچه سریعتر کاربرانی که اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان وارد نکرده‌اند اخطار مبنی بر افزایش تعرفه برق را بدهند تا در این زمینه برنامه ریزی برای تسریع در ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان انجام شود.