باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در سومین و آخرین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات کافا امروز (پنج شنبه) ساعت ۱۹ در ورزشگاه مرکزی حصار شهر دوشنبه به مصاف تیم ملی فوتبال تاجیکستان میزبان این رقابت‌ها می‌رود.

ملی پوشان کشورمان در ۲ بازی قبلی خود برابر تیم‌های ملی افغانستان و هند به پیروزی رسیدند و با ۶ امتیاز در صدر جدول گروه B مسابقات کافا قرار گرفتند. آنها فقط یک امتیاز می‌خواهند تا به عنوان صدرنشین از گروهشان به مرحله بعدی صعود کنند.

امیر قلعه‌نویی برای بازی امروز ترکیبی کامل‌تر از ۲ دیدار قبلی در اختیار دارد. محمد محبی، شهریار مغانلو، سامان قدوس، محمد قربانی و محمدمهدی قربانی که به خاطر بازی‌های باشگاهی امارات و روسیه نتوانسته بودند به اردوی تیم ملی اضافه شوند، در لیست جای دارند و در صورت نیاز به بازی گرفته می‌شوند.

قلعه نویی بعد از بازی با تیم ملی هند اعتراف کرد که اشتباه کرده است که با برنامه ریزی وارد مسابقات کافا نشده است.

در آن طرف، تیم ملی تاجیکستان میزبان رقابت‌های کافا در ۲ دیدار قبلی خود یک برد و یک شکست را کسب کرده است و با ۳ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی گروه B این رقابت‌ها قرار دارد.

تاجیک‌ها با توجه به میزبانی شان در تورنمنت کافا دوست ندارند که مرحله گروهی را با رتبه سومی به پایان ببرند به خاطر همین آنها با انگیزه زیاد به مصاف تیم ملی ایران می‌روند تا با پیروزی در این بازی به فینال این رقابت‌ها راه یابند.

در حال حاضر گلا شکیلادزه گرجستانی هدایت تیم ملی تاجیکستان را برعهده دارد. وحدت حنانوف که در سپاهان بازی می‌کند، چهره ویژه بازی امروز است. علاوه بر این، احسان پنشنبه، منوچهر صفروف و آمادونی کمالوف سابقه بازی در لیگ ایران را در کارنامه شان دارند و تقابل آنها با بازیکنان تیم ملی ایران می‌تواند جذاب باشد.

۲ تیم تاکنون ۴ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل کار چهار پیروزی برای ایران بوده تا تیم ملی تاجیکستان حریفی محبوب و دوست داشتنی برای تیم ملی باشد.

اما از آخرین رویارویی دو تیم چیزی حدود ۱۳ سال می‌گذرد. جایی که تیم ملی توانست تحت هدایت کارلوس کی‌روش با نتیجه ۶ بر ۱ تاجیکستان را شکست دهد. علیرضا عباس‌فرد و احمد حسن‌زا‌ده یک گل و یعقوب کریمی و قاسم دهنوی هر کدام ۲ گل برای تیم ملی در مسابقه مذکور به ثمر رساندند.