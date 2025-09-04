سفیر رژیم صهیونیستی در فرانسه، با مسخره کردن ناوگان امدادی غزه، اعلام کرد آنها باید شانس بیاورند زنده بمانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از آناتولی، جاشوا زارکا سفیر رژیم صهیونیستی در فرانسه گفت: برای آنها آرزوی موفقیت میکنم که بتوانند زنده بمانند.
او با اشاره به بازگشت اجباری این ناوگان به دلیل هوای بد، خاطرنشان کرد که این ناوگان ابتدا باید به مقصد خود برسد و در مورد اینکه آیا «اصلاً به مقصد میرسد» ابراز تردید کرد.
سفیر اسرائیل خاطرنشان کرد: صادقانه بگویم، این ناوگان فقط نوع دیگری از نمایش رسانهای برای سیاستمداران درجه سه است که هیچ کار دیگری برای انجام دادن ندارند و احساس میکنند که در رسانههای ملی یا بینالمللی به اندازه کافی توجه نمیشوند.
زارکا این کاروان را «یک سفر دریایی تفریحی» توصیف کرد که «کمی توجه رسانهای» فراهم میکند.
اما توماس پورتس عضو حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر»، سریعاً به این اظهارات سفیر رژیم صهیونیستی پاسخ داد و خواستار اخراج وی از فرانسه شد.
پورتس در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: جاشوا زارکا سفیر نسلکشی، شرکتکنندگان در ناوگان را در رادیو تهدید میکند. فرانسه باید او را اخراج کند و سفارت را که شاخهای از دولت تروریستی اسرائیل است، تعطیل کند. افرادی که مردم را گرسنه نگه میدارند، نسلکشی میکنند و سیاست آپارتاید را اجرا میکنند، جایی در خاک فرانسه ندارند.
روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم به نقل از یک منبع امنیتی رژیم اشغالگر اعلام کرد: کشتیهای ناوگان الصمود قبل از رسیدن به غزه در آبهای سرزمینی توقیف خواهند شد.
ناوگان الصمود متشکل از حدود ۲۰ کشتی حامل کمکهای بشردوستانه و فعالان بینالمللی، روز یکشنبه از بندر بارسلون اسپانیا به سوی نوار غزه حرکت کرد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این ناوگان با برافراشتن پرچمهای فلسطین و با حضور صدها فعال از دهها کشور جهان با هدف «شکستن محاصره غیرقانونی غزه و پایان دادن به نسلکشی مردم فلسطین» عازم این سفر شده است.
در میان سرنشینان این ناوگان، شخصیتهای شناختهشدهای همچون لئام کانینگهام بازیگر ایرلندی، ادوارد فرناندز بازیگر اسپانیایی و آدا کولو شهردار پیشین بارسلون به همراه نمایندگانی از پارلمانهای اروپا حضور دارند.
قرار است این ناوگان اواسط سپتامبر (شهریور) به نوار غزه برسد. همچنین دهها کشتی دیگر از تونس و بنادر مدیترانهای در چهارم سپتامبر (۱۳ شهریور) به این کاروان خواهند پیوست. همزمان تظاهرات و برنامههای حمایتی در ۴۴ کشور جهان برگزار خواهد شد.
این حرکت در حالی انجام میشود که رژیم صهیونیستی در ماههای ژوئن و ژوئیه (خرداد و مرداد)، دو تلاش مشابه برای رساندن کمکهای دریایی به غزه را متوقف کرده و فعالان حاضر در این ناوگانها، از جمله تونبرگ را بازداشت و سپس اخراج کرده بود.
منبع: ایرنا