باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام سعیدی عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به بیانیه نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سهگانه ایرانی، گفت: این ادعای واهی، توخالی و پوچ، هر سال از سوی شورای همکاری خلیج فارس مطرح میشود. یکی از بندهایی که معمولا به آن استناد میکنند، موضوعی بسیار تکراری است که هیچ مستندی در عرصه بینالملل و حتی در اسناد منطقهای ندارد.
وی تاکید کرد: جزایر سهگانه تا ابد متعلق به ایران است و چنین ادعاهایی هیچ فایدهای برای آنها نخواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران به اندازه سر سوزنی از خاک عزیز خود عقبنشینی نخواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: متاسفانه همیشه بخشی از این ادعاها تحت تاثیر افرادی مطرح میشود که نسبت به جمهوری اسلامی ایران موضع دارند؛ یعنی کشورها و دولتهایی که ممکن است تحت تحریک سایرین قرار گیرند.
سعیدی در پایان تاکید کرد: جزایر سهگانه خاک ایران است لذا هیچ تفاوتی بین جزایر سهگانه با پایتخت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
منبع: ایسنا