باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از رویترز، این حکم که توسط آلیسون باروز قاضی منطقه‌ای آمریکا در بوستون صادر شد، یک پیروزی حقوقی بزرگ برای دانشگاه هاروارد محسوب می‌شود، در حالیکه این دانشگاه به دنبال دستیابی به توافقی است که می‌تواند به درگیری همه جانبه کاخ سفید با قدیمی‌ترین و ثروتمندترین دانشگاه آمریکا پایان دهد.

این دانشگاه مستقر در کمبریج واقع در ماساچوست، به کانون اصلی کارزار گسترده دولت آمریکا برای استفاده از ابزار بودجه فدرال جهت اعمال تغییر در دانشگاه‌های این کشور تبدیل شده است، دانشگاه‌هایی که به ادعای ترامپ ایدئولوژی‌های یهودستیزانه و چپ رادیکال در آنها نفوذ کرده است.

دولت صد‌ها کمک هزینه اعطا شده به محققان هاروارد را به این دلیل که این دانشگاه به اندازه کافی برای مقابله با اذیت و آزار دانشجویان یهودی در محوطه دانشگاه خود تلاش نکرده است، لغو کرد.

هاروارد علیه این اقدام دولت شکایت و استدلال کرد که دولت ترامپ پس از مقاومت آن در مقابل خواسته‌های مقامات مبنی بر اصلاح شیوه مدیریت، استخدام و برنامه‌های دانشگاهی برای همسو شدن با دستور کار ایدئولوژیک آنها، در حال تلافی‌جویی علیه این دانشگاه و نقض حقوق آزادی بیان است.

باروز که از سوی باراک اوباما رئیس جمهور اسبق دموکرات منصوب شده است، با این نظر موافقت کرد و گفت در حالی که هاروارد مدت زیادی رفتار‌های نفرت‌انگیز نسبت به دیگران را تحمل کرده است، دولت ترامپ «از یهودستیزی به عنوان پوششی برای حمله‌ای هدفمند و با انگیزه ایدئولوژیک به دانشگاه‌های برتر این کشور استفاده کرد.»

وی گفت که کارزار فشار دولت منجر به لغو کمک‌های مالی هاروارد بدون رعایت قانون و تلافی‌جویی علیه این دانشگاه شد که نقض حقوق آزادی بیان آن طبق متمم اول قانون اساسی آمریکا است.

باروز گفت وظیفه دادگاه‌ها این است که از آزادی دانشگاهی محافظت و «اطمینان حاصل کنند که تحقیقات مهم به طور نامناسب در معرض لغو خودسرانه کمک‌های مالی قرار نمی‌گیرند، حتی اگر انجام این کار خشم دولتی را که به دستور کار خود متعهد است، به همراه داشته باشد.»

در ماه‌های اخیر دولت ترامپ چند مؤسسه آموزش عالی آمریکا را به بهانه انفعال در مقابل آنچه «یهودستیزی» توصیف کرده، هدف اقدامات تلافی جویانه خود قرار داده است.

سخنگوی دانشگاه هاروارد روز چهارشنبه در پیامی که از طریق پست الکترونیک برای تارنمای هیل ارسال شده است، گفت: این یک اقدام تلافی جویانه دیگر توسط دولت ترامپ است که حقوق مندرج متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند. این دانشگاه وعده داده به حمایت از دانشجویان بین‌المللی ادامه خواهد داد.

منبع: ایرنا