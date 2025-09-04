باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سیروس حسنپور، کارگردان سریال «بادار» درباره سوژه اصلی داستان و در پاسخ به این سوال که خطر انقراض گاو سیستانی جزو خط اصلی داستان است؟ گفت: بله، گاو سیستانی خط اصلی قصه است. در کنار آن خرده قصههایی هم وجود دارد، که به رنگ آمیزی داستان کمک میکند، تا قصه یکنواخت نباشد.
حسنپور در پاسخ به این سوال که چطور در سوژهیابی خود به گاو سیستانی رسیدید؟ گفت: پیش از حضور من، تیم نویسنده شروع به نگارش چنین سوژهای کرده بود و سپس پروژه به من پیشنهاد شد. پس از مطالعه فیلمنامه، به این نتیجه رسیدم که میتوان کار قابل قبولی ارائه داد. هدفم این بود که برخلاف کلیشههای منفی، ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان سیستان و بلوچستان را به تصویر بکشم.
این کارگردان درباره مشکلات منطقه هم افزود: همانند بسیاری از استانهای کشور، مردم این منطقه با چالشهایی مانند خشکسالی، کمبود آب و خشک شدن دریاچه هامون مواجه هستند.
وی درباره تلاش گروه تبهکار برای انقراض گاو سیستانی گفت: شاید در گذشته گروهی برای انقراض این حیوان تلاش میکردند، ولی تا حدودی درام هم در این سریال بکار برده شده است. البته باید در نظر گرفت که مسابقات گاو بازی و شتر سواری در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود داشته و دارد، ولی آنچه که ما کار کردیم نیازِ قصه به لحاظ درامنویسی و کشمکش داستان بود.
کارگردان «بادار» درخصوص انتخاب بازیگران اظهار کرد: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از بازیگران حرفهای هستند و مابقی از میان هنرمندان بومی استان انتخاب شدهاند، تا ترکیبی طبیعی از شخصیتهای منطقه شکل بگیرد.
حسنپور درباره لهجهها و گویش بازیگران که در کارهای استانی مورد انتقاد مخاطبان قرار میگیرد، توضیح داد: مسئله استفاده از گویشها و لهجهها در سریالهای استانی هیچوقت قابل حل نخواهد بود. مخاطبان استانی باید این موضوع را در نظر بگیرند که ما سریال «بادار» را فقط برای استان سیستان و بلوچستان تولید نکردیم؛ بلکه این سریال درباره استان سیستان و بلوچستان و مردم ایران است و استانهای مختلف این سریال را تماشا میکنند.
وی با بیان اینکه ما اگر میخواستیم به لهجهها و گویشهای بومی منطقه وفادار باشیم، سر صحنه هم نمیتوانستیم متوجه صحبت افراد شویم، خاطرنشان کرد: ما قبل از شروع کار نزدیک یک ماه جلسه برای تمرین لهجه گذاشتیم، که آنقدر لهجهها پیچیده بود که مجبور به دوبله آن شدیم. اما وقتی قرار سریال فقط در داخل استان سیستان و بلوچستان پخش بشود و مخاطب عام ندارد، قطعاً آن موقع گویشها را رعایت میکردیم و بیشتر از بازیگران بومی استفاده میکردیم. ولی در حال حاضر، ۹۰ درصد مخاطبان «بادار» خارج از سیستان و بلوچستان است.