کارگردان سریال «بادار» گفت: هدفم این بود که برخلاف کلیشه‌های منفی، ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان سیستان و بلوچستان را به تصویر بکشم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سیروس حسن‌پور، کارگردان سریال «بادار» درباره سوژه اصلی داستان و در پاسخ به این سوال که خطر انقراض گاو سیستانی جزو خط اصلی داستان است؟ گفت: بله، گاو سیستانی خط اصلی قصه است. در کنار آن خرده قصه‌هایی هم وجود دارد، که به رنگ آمیزی داستان کمک می‌کند، تا قصه یکنواخت نباشد.

حسن‌پور در پاسخ به این سوال که چطور در سوژه‌یابی خود به گاو سیستانی رسیدید؟ گفت: پیش از حضور من، تیم نویسنده شروع به نگارش چنین سوژه‌ای کرده بود و سپس پروژه به من پیشنهاد شد. پس از مطالعه فیلمنامه، به این نتیجه رسیدم که می‌توان کار قابل قبولی ارائه داد. هدفم این بود که برخلاف کلیشه‌های منفی، ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان سیستان و بلوچستان را به تصویر بکشم.

این کارگردان درباره مشکلات منطقه هم افزود: همانند بسیاری از استان‌های کشور، مردم این منطقه با چالش‌هایی مانند خشکسالی، کمبود آب و خشک شدن دریاچه هامون مواجه هستند.

وی درباره تلاش گروه تبهکار برای انقراض گاو سیستانی گفت: شاید در گذشته گروهی برای انقراض این حیوان تلاش می‌کردند، ولی تا حدودی درام هم در این سریال بکار برده شده است. البته باید در نظر گرفت که مسابقات گاو بازی و شتر سواری در کشور‌های حاشیه خلیج فارس وجود داشته و دارد، ولی آنچه که ما کار کردیم نیازِ قصه به لحاظ درام‌نویسی و کشمکش داستان بود. 

کارگردان «بادار» درخصوص انتخاب بازیگران اظهار کرد: حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از بازیگران حرفه‌ای هستند و مابقی از میان هنرمندان بومی استان انتخاب شده‌اند، تا ترکیبی طبیعی از شخصیت‌های منطقه شکل بگیرد.

حسن پور

حسن‌پور درباره لهجه‌ها و گویش بازیگران که در کار‌های استانی مورد انتقاد مخاطبان قرار می‌گیرد، توضیح داد: مسئله استفاده از گویش‌ها و لهجه‌ها در سریال‌های استانی هیچ‌وقت قابل حل نخواهد بود. مخاطبان استانی باید این موضوع را در نظر بگیرند که ما سریال «بادار» را فقط برای استان سیستان و بلوچستان تولید نکردیم؛ بلکه این سریال درباره استان سیستان و بلوچستان و مردم ایران است و استان‌های مختلف این سریال را تماشا می‌کنند.

حسن پور

وی با بیان اینکه ما اگر می‌خواستیم به لهجه‌ها و گویش‌های بومی منطقه وفادار باشیم، سر صحنه هم نمی‌توانستیم متوجه صحبت افراد شویم، خاطرنشان کرد: ما قبل از شروع کار نزدیک یک ماه جلسه برای تمرین لهجه گذاشتیم، که آنقدر لهجه‌ها پیچیده بود که مجبور به دوبله آن شدیم. اما وقتی قرار سریال فقط در داخل استان سیستان و بلوچستان پخش بشود و مخاطب عام ندارد، قطعاً آن موقع گویش‌ها را رعایت می‌کردیم و بیشتر از بازیگران بومی استفاده می‌کردیم. ولی در حال حاضر، ۹۰ درصد مخاطبان «بادار» خارج از سیستان و بلوچستان است.

برچسب ها: سیستان و بلوچستان ، بادار ، صداوسیما
خبرهای مرتبط
«بادار»؛ سیمایی از سیستان، آمیخته با عشق و دغدغه
تصاویر جدید سریال «بادار»
سریال «بادار»؛ روایتی از ظرفیت‌های بومی سیستان و بلوچستان/ پخش سریال از امشب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
پیشگامان آینده روستا و کشاورزی
۱۵:۰۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
جناب حسن پور
ضمن تشکر از شما و همکارانتان ، به موضوع
خوبی ورود کرده اید
ادامه چنین موضوعاتی ، مورد نیاز تولیدکنندگان
و متولیان امنیت غذایی است و،،،،،،،،!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
واقعاً جای خالی این سریال های پر محتوا احساس میشود
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خوبه ولی کمه! دیده شدن برای رفع ناترازیها بسیار مهمه. دست عواملش درد نکنه.امیدواریم بدرستی حمایت شود و ادامه دار باشد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۱:۴۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بسیار فیلم قشنگ جذاب با گویشهای محلی سیستانه من که هر شب منتظرم که ببینم کی ساعت ۱۰ میشه که نگاش کنم یه فیلم جدید و آموزنده برای همه مسئولین کشور که نسبت به بعضی موارد خاص بسیار حساس باشن و نگذارند که سرمایه های این مملکت به راحتی به وسیله دشمنان به تاراج برود به نظرم اگر کارگردان محترم بتواند دلیل حمایت از گاو سیستانی و خصوصیات این گاو ها رو به مردم نشان دهد بسیار عالی خواهد بود آفرین به همه دست اندر کاران محترم این فیلم
۰
۵
پاسخ دادن
سیر تحول فردی که به خاطر اعتیاد تمام زندگی‌اش را از دست داد + فیلم
مجموعه مستند «ماجرا» با عنوان «وقتی چراغ‌ها خاموش نشدند»
آخرین اخبار
مجموعه مستند «ماجرا» با عنوان «وقتی چراغ‌ها خاموش نشدند»
سیر تحول فردی که به خاطر اعتیاد تمام زندگی‌اش را از دست داد + فیلم
گرامیداشت هزارو پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اکرم در نمایشگاه کتاب مسکو
تصویر سیستان و بلوچستان در سینمای مستند سوژه‌ی نردبان شد
جشنواره ملی موسیقی جوان عاملی برای روشن نگهداشتن چراغ موسیقی اقوام
ارکستر سمفونی جوانان به نام ایران رونمایی شد/ تداوم حمایت از نسل جوان