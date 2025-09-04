باشگاه خبرنگاران جوان - مارچلو بیلسا، مربی کاریزماتیک و کهنه‌کار، در آستانه رساندن سومین تیمش به جام جهانی است. اروگوئه بامداد جمعه ۱۴ شهریور به مصاف پرو می‌رود و تنها به یک تساوی برای تضمین صعودش به جام جهانی نیاز دارد.

بیلسا آرژانتینِ زادگاهش را به جام جهانی ۲۰۰۲ در ژاپن و کره جنوبی رساند ولی این تیم به طرز شوکه‌کننده‌ای از مرحله گروهی حذف شد، اما در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی با هدایت شیلی عملکرد بهتری داشت و به مرحله حذفی رسید، اما با شکست سه بر صفر مقابل برزیل از دور رقابت‌ها کنار رفت.

او اخیرا درباره تیمش که تنها ۱۹ گل در ۱۶ بازی به ثمر رسانده است، گفت: اگر قرار باشد عملکرد تیمم را ارزیابی کنم، باید بگویم که باید بیشتر از اینها گل می‌زدیم.

پاراگوئه که میزبان اکوادور است نیز تنها به یک تساوی برای صعود نیاز دارد؛ در حالی که کلمبیا می‌تواند با شکست‌دادن بولیوی، صعودش را به جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک تثبیت کند.

آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، در شرایطی که لیونل مسی در ۳۸سالگی آخرین بازی خانگی خود را برای این تیم در مرحله مقدماتی انجام خواهد داد، در کنار برزیل و اکوادور، پیش از این صعود کرده‌اند. آلبی‌سلسته در خانه به دیدار ونزوئلا خواهد رفت و وضعیت حضور مسی در این دیدار به دلیل مصدومیتش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در سیستمی که شش تیم از ۱۰ تیم قاره آمریکای جنوبی به طور خودکار صعود می‌کنند و یک تیم دیگر به پلی‌آف بین قاره‌ای می‌رود، صعود به جام جهانی بسیار آسان شده است.

فدریکو والورده، هافبک رئال مادرید، با اینکه اروگوئه هنوز بلیتش را به جام جهانی رزرو نکرده است، این موضوع را پذیرفت و گفت: این دوره از مسابقات انتخابی آسان‌تر از دوره‌های قبلی بود.

در این شرایط تنها شیلی حذف شده است و هیچ شانسی برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ ندارد.