مارچلو بیلسا در آستانه رساندن سومین تیم به جام جهانی قرار دارد. اروگوئه که تنها به یک تساوی در مقابل پرو برای صعود نیاز دارد، می‌تواند به جمع شش تیم صعودکننده از آمریکای جنوبی به جام جهانی ۲۰۲۶ بپیوندد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مارچلو بیلسا، مربی کاریزماتیک و کهنه‌کار، در آستانه رساندن سومین تیمش به جام جهانی است. اروگوئه بامداد جمعه ۱۴ شهریور به مصاف پرو می‌رود و تنها به یک تساوی برای تضمین صعودش به جام جهانی نیاز دارد.

بیلسا آرژانتینِ زادگاهش را به جام جهانی ۲۰۰۲ در ژاپن و کره جنوبی رساند ولی این تیم به طرز شوکه‌کننده‌ای از مرحله گروهی حذف شد، اما در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی با هدایت شیلی عملکرد بهتری داشت و به مرحله حذفی رسید، اما با شکست سه بر صفر مقابل برزیل از دور رقابت‌ها کنار رفت.

او اخیرا درباره تیمش که تنها ۱۹ گل در ۱۶ بازی به ثمر رسانده است، گفت: اگر قرار باشد عملکرد تیمم را ارزیابی کنم، باید بگویم که باید بیشتر از اینها گل می‌زدیم.

پاراگوئه که میزبان اکوادور است نیز تنها به یک تساوی برای صعود نیاز دارد؛ در حالی که کلمبیا می‌تواند با شکست‌دادن بولیوی، صعودش را به جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک تثبیت کند.

آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، در شرایطی که لیونل مسی در ۳۸سالگی آخرین بازی خانگی خود را برای این تیم در مرحله مقدماتی انجام خواهد داد، در کنار برزیل و اکوادور، پیش از این صعود کرده‌اند. آلبی‌سلسته در خانه به دیدار ونزوئلا خواهد رفت و وضعیت حضور مسی در این دیدار به دلیل مصدومیتش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در سیستمی که شش تیم از ۱۰ تیم قاره آمریکای جنوبی به طور خودکار صعود می‌کنند و یک تیم دیگر به پلی‌آف بین قاره‌ای می‌رود، صعود به جام جهانی بسیار آسان شده است.

فدریکو والورده، هافبک رئال مادرید، با اینکه اروگوئه هنوز بلیتش را به جام جهانی رزرو نکرده است، این موضوع را پذیرفت و گفت: این دوره از مسابقات انتخابی آسان‌تر از دوره‌های قبلی بود.

در این شرایط تنها شیلی حذف شده است و هیچ شانسی برای صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ ندارد.

برچسب ها: جام جهانی ، تیم ملی فوتبال اروگوئه
خبرهای مرتبط
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
تصمیم مهم جهانبخش؛ سرنوشت کاپیتان تیم ملی چه خواهد شد؟
رقابت سنگین در اروپا/ غول‌های فوتبال در راه جام جهانی ۲۰۲۶
تقلب قرن در فوتبال توسط چه کسی انجام شد؟
احترام نظامی بازیکنان تیم ملی فوتبال هنگام پخش سرود ایران + فیلم
از تردید ستاره بارسا برای جدایی تا میراث پورتو؛ نگاهی به مطبوعات و نشریات فوتبال اروپا + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند