معاون وزیر جهاد گفت: الگوی کشت محصولات گلخانه و گیاهان دارویی تا پایان شهریور افتتاح می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل محمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مراسم افتتاح مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی با بیان اینکه بزرگترین مرکز داده بخش کشاورزی در سازمان تات قرار دارد، گفت: امروز در این بخش داده سنتر ۳ سامانه تصمیم یار کشت، مزرعه من و سامانه پیش‌بینی سطح زیرکشت و تولید افتتاح و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز می‌کند.

به گفته وی، سامانه پیش‌بینی سطح زیرکشت و تولید با دقت کمتر از یک متر بوده که برنامه‌ریزی تولید را با دقت بالا انجام می‌دهد. اگر در جایی با بیش بود تولید مواجه شویم مثل تولید بالای پیاز در جیرفت بیش از نیاز بازار داخل، قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این سامانه‌ها با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاهی طراحی و به مرحله اجرا رسیده است.

گل‌محمدی با بیان اینکه با مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی به دنبال اجرای کامل طرح الگوی کشت هستیم، گفت: الگوی کشت زراعت و باغبانی ابلاغ و در حال رفع برخی خلاهاست.

وی گفت: الگوی کشت محصولات گلخانه و گیاهان دارویی تا پایان شهریور، الگوی کشت زراعت چوب تا پایان مهر و الگوی محصولات دامی تا پایان سال افتتاح می‌شود.