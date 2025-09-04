باشگاه خبرنگاران جوان- عباس پوریانی روز پنجشنبه اظهار داشت: با پیگیری ویژه دادستان سرخ‌رود و تلاش قاضی پرونده، کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی موسوم به شرکت مانیا آذران آتی صادر شد.

وی افزود: پرونده ۱۱ جلدی مذکور با ۱۰۲ شاکی از جمله پرونده‌های مهم حوزه قضایی سرخ‌رود بوده و رسیدگی به آن مود توجه ویژه قرار داشته است.

پوریانی ادامه داد: در این راستا برای ۱۲ نفر از افرادی که با تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق شناسایی ۷ قطعه از املاک بخش سرخ‌رود به‌مساحت بیش از ۱۰ هکتار نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کردند، قرار جلب به دادرسی صادر شد.

وی تأکید کرد: متهمین با شناسایی املاکی که مالکین این زمین‌ها بومی منطقه نبوده و مدت زیادی به املاک خود مراجعه نکرده بودند، نسبت به جعل مبایعه‌نامه و فروش املاک مذکور اقدام می‌کردند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده و انجام استعلامات لازم و همچنین اخذ نظریه کارشناسی با تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، پرونده جهت طی مراحل قانونی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.

منبع:روابط عمومی دادگستری مازندران