در سایه اقدامات امنیتی برای مقابله با جاسوسان خارجی، تیم کیم جونگ اون، رد دی‌ان‌ای او را پس از دیدارش با پوتین در پکن پاک کردند.

پس از دیدار کیم جونگ اون با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پکن، عوامل کره شمالی با دقت وسایلی که رهبر عالی این کشور لمس کرده بود را پاک کردند؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، بخشی از مجموعه اقدامات امنیتی برای مقابله با جاسوسان خارجی است.

رویترز مدعی است حتی با وجود ظاهر دوستی نوپا بین کیم و پوتین، فیلم‌های روز چهارشنه نشان‌دهنده اقدامات فوق‌العاده این کشور منزوی برای پنهان کردن هرگونه سرنخی از وضعیت سلامت کیم بود.

در یک پست در پیام‌رسان تلگرام، «الکساندر یوناشف»، خبرنگار کرملین، ویدیویی را به اشتراک گذاشت که دو عضو از همراهان کیم را نشان می‌داد که با دقت اتاقی در پایتخت چین را که کیم و پوتین به مدت بیش از دو ساعت در آن ملاقات کرده بودند، تمیز می‌کردند.

پشتی و دسته‌های صندلی به دقت سابیده شد و میز کنار صندلی کیم نیز تمیز گردید. لیوان آب کیم نیز برداشته شد.

این خبرنگار گفت: «پس از پایان مذاکرات، همراهان رهبر کره شمالی (DPRK) تمامی ردپا‌های حضور کیم را به دقت از بین بردند.»

پس از گفت‌و‌گو در اتاق، کیم و پوتین برای یک دیدار چای رفتند و با گرمی از یکدیگر خداحافظی کردند.

همانند سفر‌های خارجی قبلی، کیم جونگ اون توالت شخصی خود را در قطار سبزرنگ مشخصه خود که او را به پکن برد بسته‌بندی کرده بود تا سرنخ‌های سلامتی خود را پنهان کند. روزنامه نیکیئی ژاپن با استناد به آژانس‌های اطلاعاتی کره جنوبی و ژاپن این خبر را گزارش داد.

«مایکل مادن»، کارشناس کره شمالی در مرکز «استیمسون» واقع در ایالات متحده، گفت که چنین اقداماتی از دوران رهبر قبلی، یعنی پدرش کیم جونگ ایل، پروتکل استاندارد بوده است.

مادن گفت: «توالت ویژه و کیسه‌های زباله حاوی بقایا، ضایعات و ته‌سیگار‌ها برای این است که یک آژانس اطلاعاتی خارجی، حتی یک آژانس دوست، نمونه‌ای به دست نیاورد و آن را آزمایش نکند. این امر می‌تواند بینشی نسبت به هرگونه شرایط پزشکی تأثیرگذار بر کیم جونگ اون ارائه دهد. این می‌تواند شامل مو و زائده‌های پوستی باشد.»

در سال ۲۰۱۹، پس از اجلاس هانوی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، محافظان کیم در حالی دیده شدند که برای ساعاتی مشغول تمیز کردن کف اتاق هتل او بودند و وسایلی از جمله یک تشک تخت را بیرون بردند.

همچنین دیده شده که تیم کیم پیش از استفاده او، وسایل را با دقت تمیز می‌کند.

در خلال ملاقات او در سال ۲۰۱۸ با «مون جائه این»، رئیس‌جمهور وقت کره جنوبی، محافظان امنیتی کره شمالی پیش از نشستن کیم، یک صندلی و یک میز را با مواد ضدعفونی کننده اسپری کرده و آن را پاک کردند.

فیلم‌ها نشان داد که پیش از نشستن او در اجلاس دیگری با پوتین در سال ۲۰۲۳، تیم امنیتی او صندلی‌اش را با ماده ضدعفونی کننده پاک کرد و به شدت بررسی کرد که صندلی ایمن باشد، به طوری که یکی از محافظان با یک ردیاب صندلی را اسکن کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره شمالی و روسیه ، دی ان ای
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
ناشناس
۱۹:۳۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
این ها برا عمر بیشتر مردمو بکشن و اعضای بدن اونا رو به خودشون پیوند بزنن باید بهشون هشدار بدیم اگه بخوان از این کارا بکنن ما نمیتونیم باهاشون دوست باشیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خب دستکش دستش کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
واتس آپ ،اینستا گرام ، تلگرام و‌...تا وقتی داریم نیازی نیست اینقدر خودمان را به زحمت بیندازیم که از ما جاسوسی نشود ، خودمان جاسوسی خودمان را دودستی تقدیم می کنیم زحمت جاسوسا نشود
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
به ایشان القا می‌کنند همان ابرقدرتها که ...
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
از بس از دی ان ان توانستند ویروس وووو برای کشتار ملتی استفاده کردند
اتفاقا کار درست را ایشان انجام دادند..
باید همه سران دولتمندان علیه کشورهای استعماری و استکباری همین کار را کنند .
درس عبرت برای ایندگان
۸
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
مقالات احمقانه رویترز.
درست است که بایدن و ترامپ هر جا می روند نظافت نمی کنند.
در امریکا و اروپا رایج هست که رد دی.ان.ای رو در پیاده رو ها و مترو ها خالی می کنند.
برنامه پاورقی هر روز رد دی.ان.ای اروپایی ها رو نشون می دهد. تو آسانسور هم ادرار می کنند.
البته همش نشانه دموکراسی و آزادی بیان هست از نظر رسانه های امریکا و انگلیس و بنیاد یهود.
اروپا و امریکا رو به کثافت کشوندن.
۷
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
این یعنی .. حفاظت اطلاعات...کاملا با علم و خطرات روز آشنا هستند و عمل می‌کنند..
۳
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
وقتی در حال جنگ هستند با دقت عمل میکنند که دشمنان سو استفاده نکنند ما عم باید پروتکل های امنیتی داشته باشیم که نداریم
۴
۲۷
پاسخ دادن
