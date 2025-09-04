حداقل ۱۵ نفر در سانحه واگن قطار فونیکولار لیسبون کشته و شمار زیادی مجروح شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک سخنگوی خدمات اورژانس پزشکی به خبرنگاران گفت که شمار کشته های حادثه واگن قطار کابلی «گلوریا»‌ی لیسبون که در میان گردشگران محبوب در روز چهارشنبه به ۱۵ کشته و حدود ۱۸ زخمی رسیده است.

مقامات حاضر به شناسایی جان باختگان یا افشای ملیت آنها نشدند، اما گفتند که برخی اتباع خارجی در میان کشته‌شدگان حضور دارند.

«کارلوس موداس»، شهردار پایتخت پرتغال به خبرنگاران گفت: «این یک روز عزا برای شهرمان است... لیسبون در عزاست، این یک حادثه بسیار بسیار دردناک است.»

فیلم‌های منتشر شده از محل حادثه، واگن زردرنگ شبیه به تراموای فونیکولار را که مردم را در یک تپه شیب‌دار در پایتخت پرتغال جابه‌جا می‌کند، به صورت ویران شده نشان می‌داد و کارگران اورژانس در حال بیرون کشیدن افراد از آوار بودند.

رئیس‌جمهور «مارسلو ربلو دِ سوزا» در بیانیه‌ای این حادثه غم‌انگیز را تسلیت گفت و ابراز امیدواری کرد که مقامات به زودی علت سقوط را مشخص کنند.

این خط که در سال ۱۸۸۵ افتتاح شد، مرکز شهر لیسبون در نزدیکی میدان رستارادورز«Restauradores» را به محله فوقانی بریو آلتو«Bairro Alto» که به شب‌زنده‌داری پرجنب‌وجوشش معروف است، متصل می‌کند.

این خط یکی از سه خط فونیکولار است که توسط شرکت حمل‌ونقل عمومی شهری «Carris» اداره می‌شود و هم توسط گردشگران و هم توسط ساکنان محلی استفاده می‌شود.

دو واگن آن به دو انتهای یک کابل کششی متصل هستند و نیروی محرکه توسط موتور‌های الکتریکی موجود روی خود واگن‌ها تأمین می‌شود.

به نظر می‌رسد واگن واقع در انتهای خط آسیبی ندیده است، اما فیلم‌های کاربران که توسط «سی‌ان‌ان پرتغال» پخش شد، نشان داد که این واگن به شدت تکان خورده و از ریل خارج شده است. چندین مسافر از پنجره‌های آن به بیرون پریده‌اند و مردم در حال فریاد زدن بوده‌اند.

پرتغال، و به ویژه لیسبون، در دهه گذشته شاهد رونق گردشگری بوده‌اند و بازدیدکنندگان در ماه‌های تابستان منطقه محبوب مرکز شهر را پر می‌کنند.

