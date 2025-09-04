باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سیدغنی نظری معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان در این نشست با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی گفت: یکی از پروژه‌های مهم این شهرستان ورزشگاه ۵ هزار نفری است که سالها پیش کلنگ‌زنی شد اما همچنان نیمه‌تمام مانده است.

او افزود: این پروژه مشکلات حقوقی داشت که در صورت رفع معارضات آن، قطعاً جزو پروژه‌های شرکت توسعه خواهد بود و طبق برنامه تا سال ۱۴۰۵ تأمین اعتبار شده و به سرانجام می‌رسد.

نظری گفت: این ورزشگاه به دلیل قرارگیری در کنار اتوبان، موقعیتی ممتاز دارد و می‌تواند علاوه بر ساوجبلاغ پاسخگوی نیاز ورزشی شهرستان‌های همجوار نیز باشد.

وی افزود: در سفر اخیر به این شهرستان چند موضوع دیگر هم مورد بررسی قرار گرفت. سالن شهید جوینی در مرکز شهر که با مشکلات حقوقی مواجه است، در صورت حل تعارض‌ها حتماً تعمیر و تجهیز خواهد شد تا در اختیار جوانان و مردم قرار گیرد. همچنین بر اساس قانون، دولت آغاز پروژه‌های جدید را ممنوع کرده مگر آنکه شرایط ماده ۲۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فراهم شود. در همین راستا، دو تا سه ورزشگاه جدید در شهرستان‌های غرب البرز که مقدمات قانونی آن‌ها انجام شده، در دستور کار قرار دارد تا به امید خدا شرمنده مردم نشویم.

معاون حقوقی وزارت ورزش و جوانان در پایان تأکید کرد: ما دو شرط اساسی برای حمایت از هیأت‌های ورزشی داریم نخست داشتن شناسه و شناسنامه مالی معتبر و دوم برگزاری رسمی و قانونی مجامع. هر هیأتی که این شرایط را داشته باشد، قطعاً مورد حمایت وزارت ورزش و ادارات کل استان‌ها خواهد بود.

علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعالیت‌های ورزشی بستری مهم برای کشف استعدادهای نوجوانان و جوانان است، اظهار کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی نخبگان، برنامه‌ریزی دقیق و حمایت هدفمند از جوانان باید در دستور کار دولت باشد و قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود توسط دستگاه‌های متولی جوانان به‌ویژه وزارت ورزش اجرایی شود.

وی با اشاره به زیرساخت‌های نیمه‌تمام منطقه افزود: یکی از مطالبات جدی ورزشکاران ساوجبلاغ، ورزشگاه ۵ هزار نفری این شهرستان است که تنها ۸ درصد پیشرفت داشته و نیمه‌کاره رها شده است. خوشبختانه امروز با پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر شد عملیات احداث و تکمیل آن آغاز شود. همچنین تکمیل ورزشگاه ۳ هزار نفری شهرستان نظرآباد و احداث خانه‌های جوان برای تمامی شهرستان‌های استان مصوب شده و اعتبارات لازم نیز اختصاص یافته است.

حدادی اظهار کرد: خانه‌های جوان باید به مرکزی برای فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و هنری تبدیل شوند. علاوه بر این، تقویت گروه‌های مشورتی جوانان نخبه شهرستان‌ها می‌تواند در توسعه استان و کشور نقش‌آفرینی کند.