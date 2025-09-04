باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین و همکاری همهجانبه دستگاهها در صیانت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: محیط زیست میراثی است که به امانت به ما سپرده شده و هرگونه کوتاهی یا مماشات در حفاظت از آن، خیانت به آیندگان محسوب میشود.
مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان صبح امروز در دیدار فرمانده جدید یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با ایشان اظهار داشت: انفال میراث مشترک نسلها است و آیندگان در خصوص عملکرد ما قضاوت خواهند کرد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق احکام صادره در حوزه منابع طبیعی و با تأکید بر اینکه حتی با وجود محدودیتها، تکالیف قانونی باید بهطور کامل اجرا شوند، عنوان کرد: هیچیک از مسئولان محلی نباید در روند اجرای این احکام مداخله داشته باشند و در حوزه منابع انسانی و ابزارهای قانونی نیازمند تلاش مضاعف هستیم تا بتوانیم خلأهای موجود را جبران کنیم.
بخشی یادآور شد: ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال استان، فرصت ارزشمندی برای صیانت از منابع ملی و طبیعی است که باید بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد.
صیانت از منابع طبیعی نیازمند تعامل بینسازمانی و اصلاح قوانین بازدارنده است
سرهنگ مجید ذکریایی، فرمانده جدید یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاهها و اصلاح قوانین اظهار داشت: صیانت از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بدون همافزایی و همکاری سایر دستگاهها امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارند، تصریح کرد: اصلاح قوانین باید بهگونهای انجام شود که هزینه ارتکاب جرم برای متخلفان بهطور جدی افزایش یابد.
ذکریایی ضمن قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی افزود: حفاظت از منابع طبیعی وظیفهای همگانی است و همه دستگاهها موظفاند در حوزه اطفای حریق و صیانت از انفال و محیط زیست نقش فعال ایفا کنند.
منبع: دادگستری