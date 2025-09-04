باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجان‌غربی در نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های تجاری و صادراتی آذربایجان‌غربی در حوزه طلا و جواهر که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالین داخلی و خارجی حوزه طلا و جواهر در محل اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد با بیان اینکه طرح توسعه معدن طلای زره‌شوران در دست اقدام است افزود: توسعه همه‌جانبه در مناطق طلاخیز استان از جمله شهرستان تکاب در دست پیگیری و سرعت‌بخشی است.

رضا رحمانی ادامه داد: آذربایجان‌غربی بی‌تردید در تولید طلا رتبه برجسته‌ای در کشور دارد و مقادیر زیادی طلا سالانه در این منطقه تولید می‌شود.

وی همچنین به ظرفیت های بالای معدنی، اقتصادی و مرزی استان و اهمیت توسعه تجارت مرزی را خاطرنشان ساخت و بر ضرورت روان سازی رویه های تجارت مرزی و صادرات و واردات طلا و هماهنگی دستگاه‌هایی مثل گمرک و استاندارد تاکید کرد و گفت: سنگ فرش آذربایجان‌غربی از طلاست.

رحمانی با بیان اینکه اختصاص انبار برای صادرات طلا در گمرکات استان لازم و ضروری است، تصریح کرد: حوزه یاد شده باید تقویت شده و سهم استان در تولید ملی ارتقاء یابد.

مقام ارشد اجرایی استان با بیان اینکه ما به همه مسئولان و فعالان اقتصادی اعتماد داریم، اضافه کرد: هر کسی بتواند کار‌ها را در این زمینه بهتر پیش ببرد، امور را به آنها تفویض می‌کنیم.

رحمانی با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه‌ای در آذربایجان‌غربی اجرایی می‌شود، افزود: برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی در کنار سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف پیگیری می‌شود.

استاندار آذربایجان‌غربی یادآور شد: هم‌ اکنون کارگاه‌های متعددی در بخش راه‌سازی استان، عملیات تکمیل کریدور‌های مواصلاتی را انجام می‌دهند که همه این اقدامات در راستای فراهم کردن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان اینکه گسترش همکاری با همسایه‌ها لازم و مورد تاکید رئیس‌جمهور است، اظهار داشت: در صدد فعال‌سازی بازارچه ساری‌سو و گذرگاهی دیگر با ترکیه هستیم.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: در حوزه نساجی، سرمایه‌گذاری خوبی در دست اقدام است که توصیه کردیم هنرستان مرتبط و دانشگاهی در کنار این واحد تولیدی ایجاد شود.

در پایان این نشست به منظور گسترش همکاری‌های صنفی و تجاری و با هدف تقویت روابط دوستانه میان دو استان هم‌مرز و همسایه، تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی بین اتاق‌های اصناف ارومیه و وان در حضور استاندار آذربایجان‌غربی به امضا رسید.

همچنین از پیشکسوتان حوزه طلا و جواهر ارومیه تجلیل و با دستان استاندار آذربایجان‌غربی تندیس و لوح تقدیر اعطا شد.

نخستین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر، نقره، گوهر سنگ ها و صنایع وابسته با حضور ۵۴ غرفه از سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی در پارک جنگلی ارومیه در حال برگزاری است و تا فردا جمعه چهاردهم شهریور برای بازدید عموم مردم دایر خواهد بود.