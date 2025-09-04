باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با داشتن شرایط اقلیمی متنوع، پوشش گیاهی غنی و منابع طبیعی گسترده، یکی از رویشگاههای مهم گیاهان دارویی در ایران به شمار میآید.
کوهستانی بودن منطقه، تنوع ارتفاعی، وجود مراتع دستنخورده و بارندگی نسبتاً مناسب موجب شده است که بسیاری از گونههای دارویی در این استان بهطور طبیعی روییده و یا قابلیت کشت و توسعه پیدا کنند.
۲۴ هزار تن گیاه دارویی در لرستان تولید میشود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولید ۲۴ هزار تن گیاه دارویی در استان گفت: تلاش میکنیم گونههایی را تولید کنیم که از نظر اقتصادی و بازارپسندی، بیشترین سهم را در صادرات داشته باشند.
نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان امروز با اشاره به برداشت بیش از ۲۴ هزار تن انواع گیاهان دارویی در استان اظهار کرد: لرستان با برخورداری از توان اکولوژیک خاص، نیروی کار فراوان و نیاز به ایجاد اشتغال، میتواند به قطب تولید و صادرات گیاهان دارویی تبدیل شود که این امر گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد بود.
وی افزود: سطح زیر کشت گیاهان دارویی در لرستان به بیش از ۶۲۰۰ هکتار رسیده که شامل محصولات ارزشمندی مانند گل محمدی، زعفران، موسیر، آویشن و گلگاوزبان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به مزیتهای رقابتی گیاهان دارویی لرستان اشاره کرد و گفت: به دلیل شرایط خاص ارتفاعی و کوهستانی بودن استان، گیاهان دارویی این منطقه از اسانس و کیفیت بالاتری برخوردارند که این مزیت رقابتی، بازار فروش را بهبود میبخشد.
صیادی با اشاره به برنامههای آینده برای توسعه این بخش خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم گونههایی را تولید کنیم که از نظر اقتصادی و بازارپسندی، بیشترین سهم را در صادرات داشته باشند. همچنین توسعه صنایع تبدیلی و بستهبندی از اولویتهای اصلی ماست.
بیش از ۷۰۰ گونه گیاهی در لرستان
در لرستان بیش از ۷۰۰ گونه گیاهی شناخته شده که بخش قابل توجهی از آنها خواص دارویی دارند. از جمله گیاهان شاخص میتوان به گلگاوزبان، آویشن، بومادران، موسیر، کاسنی، نعناع فلفلی، زرشک کوهی، شیرینبیان، ریواس و گزنه اشاره کرد. این تنوع نهتنها ارزش علمی و دارویی دارد، بلکه میتواند پایهای برای توسعه اقتصادی استان باشد.
اهمیت اقتصادی و اجتماعی
بازار جهانی گیاهان دارویی در حال رشد چشمگیر است و پیشبینی میشود در سالهای آینده به یکی از پرارزشترین بخشهای تجارت کشاورزی و سلامت تبدیل شود. لرستان میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی خود، بخشی از این بازار را در اختیار بگیرد. کشت و فرآوری گیاهان دارویی فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد میکند، به ویژه برای روستاییان و زنان سرپرست خانوار که میتوانند در زنجیره تولید تا بستهبندی مشارکت کنند.
نقش صنایع تبدیلی و فرآوری
یکی از چالشهای اصلی در لرستان، خامفروشی گیاهان دارویی است. بسیاری از محصولات به صورت فلهای از استان خارج میشوند و ارزش افزوده اصلی نصیب مناطق دیگر میشود. ایجاد کارگاهها و صنایع فرآوری (خشککنی، اسانسگیری، عصارهگیری، بستهبندی استاندارد) میتواند این مشکل را برطرف کرده و ارزش اقتصادی تولیدات را چند برابر کند.
لرستان با توجه به شرایط طبیعی و تنوع گیاهی خود، میتواند به یکی از قطبهای مهم تولید گیاهان دارویی در ایران و حتی منطقه تبدیل شود. اما تحقق این چشمانداز نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه، حمایت از کشاورزان، ایجاد صنایع مکمل و مدیریت پایدار منابع طبیعی است. اگر این مسیر بهدرستی طی شود، گیاهان دارویی میتوانند به موتور محرک توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و حفظ محیطزیست در لرستان بدل شوند.