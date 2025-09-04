باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی آبادی، وزیر نیرو روز پنج شنبه به همراه علی خزایی نماینده مردم شهرستانهای ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، امامان جمعه و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، امروز وارد شهرستانهای قرچک و پیشوا شد تا آخرین وضعیت زیرساختهای آبی، فاضلاب و ناترازیهای انرژی را به صورت میدانی بررسی کند.
نخستین بخش این سفر به بازدید از تأسیسات فاضلاب در شهرکهای صنعتی قرچک اختصاص یافت. وزیر نیرو در این بازدید، با جزئیات روند فعالیت تصفیهخانهها و چالشهای زیستمحیطی ناشی از پساب صنعتی آشنا شد و با تأکید بر رعایت استانداردهای زیستمحیطی، دستور تسریع در اجرای پروژهها و توسعه سیستمهای جمعآوری و تصفیه فاضلاب را صادر کرد. وی همچنین وعده تأمین اعتبارات موردنیاز را داد.
در ادامه برنامه، علی آبادی با حضور در صحن مطهر امامزاده جعفر (ع)، پس از زیارت این بقعه متبرکه، مزار شهدا را گلباران و با آرمانهای آنان تجدید میثاق کرد.
بخش مهم دیگر این سفر، بازدید از تالاب بندعلیخان بود؛ تالابی که سالها با تنش آبی روبهرو بوده است. در جلسهای که همزمان با این بازدید برگزار شد، موضوع تأمین حقآبه تالاب از محل پساب تصفیهشده جنوب تهران بررسی شد. این اقدام علاوه بر احیای اکوسیستم تالاب، تأمین حقآبه کشاورزان منطقه را نیز ممکن میسازد.
شهرستان قرچک با ۲۷۰ هزار نفر جمعیت در جنوب شرق استان تهران است که در ۳۰ کیلومتری تهران واقع شده و از سمت شمال شرق به شهرستان پاکدشت، از شرق و جنوب به شهرستان ورامین و از غرب نیز به شهرستان ری محدود است.