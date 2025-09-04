دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و همچنین قانون رشد جمعیت جوانان بانک‌ها مجاز نیستند که بیشتر از یک ضامن از متقاضیان وام‌های تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به توضیحاتی درباره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و همچنین قانون رشد جمعیت پرداخت.

وی اظهار داشت: بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و همچنین قانون رشد جمعیت جوانان بانک‌ها مجاز نیستند که بیشتر از یک ضامن از متقاضیان وام‌های تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بگیرند.

او تاکید کرد: به نوعی می‌توان گفت که اخذ بیش از یک ضامن در سطح کشور ممنوع است باید اشاره کرد تکلیف است که بانک‌ها باید این تسهیلات را به متقاضیان با حداکثر یک ضامن و یک سفته پرداخت کنند.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بانک ها میگن بودجه نداریم که پرداخت کنیم. پیگیری کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
باسلام مسئولین چرا بانک رفاه شعبه کمالشهرکرج برای پرداخت وام ازدواج که ضامن هم حقوقشوازهمون بانک میگیره وبازنشسته هست وحقوقیش هم ۲۱میلیون هست ضامن دوم میخواد،لطفاپیگیری کنید.تشکر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
همش دروغ یکساله ثبت نام کردیم اصلا خبری نیست بس کنید این همه دروغ رو
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
صمد
۱۹:۱۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
کدام.وام.۴تاکارمند.میخواد.واسه.۳۰۰میلیون.ازدواج.بعدبرای.خودشون.وام۱۰.میلیاردی.میگیرن.بدون.صامن
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
با سلام
مسئولین محترم کشوری چرا بانک صادرات کرمانشاه وام ازدواج پرداخت نمیکنه؟؟؟؟؟؟
خواهشا پیگیری کنید مسئولین محترم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بعضی از بانکها و موسسات چنان با وام و تسهیلات فرزندآوری زشت و زننده برخورد میکنند که آدم پشیمان میشه.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شریف
۱۷:۱۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
تو خواب شاید .پست بانک برای یه وام ازدواج 6 تا ضامن لازم داری ?
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
کدام تسهيلات ازدواج؟؟ الان یکسال هست که وام ازدواج در شهرستان اهر داده نمیشه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حامد
۱۶:۵۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
با سلام همش دروغه من دیروز رفتم واسه وام ازدواج به من گفتن که چهار تا ضامن باید بیاری برا دو تا سیصد میلیون و ضامن با حقوق بالای ۲۵ میلیون و بدون بدهی.. نه ناظری نه چیزی فقط بلدن زور بگن به ملت
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
دروغ نگید هر چند بار اینو پخش میکنید مردم رو عصبی میکنید هیچ بانکی قبول نکرده و نمیکنه پس شما هم بشینید سر جاهاتون دیگه
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
باشگاه بیا بانک پارسیان شعبه مینی سیتی شعبه 1205
خیلی اذیت می‌کند
مسئول اعتبارات،کاظمی
رییس شعبه،رفیعی
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
باران
۱۵:۱۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بانک پاسارگاد وام فرزند آوری فرزند دوم ثبت نام کردم خیلی سخت گیری می کنه آخه چرا تا کی باید سخت گیری ها ادامه داشته باشه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ما به امید وام ازدواجی میخوایم تشکیل زندگی بدهیم ولی متاسفانه بانک صادرات بدون مجوز تهران وام ازدواجمون رو پرداخت نمیکنه
هرچی هم مراجعه میکنیم سرپرستی میگن به ما ربط نداره باید تهران مجوز بده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
چرا بانک صادرات کرمانشاه بدون مجوز تهران وام ازدواج پرداخت نمیکنه !!!!!!
خواهشا این مشکل رو برطرف کنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
کاملا درووووووغ......
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
کاملا درووووووغ......
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
کاملا درووووووغ......
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
آقای مسئول چرا بانک صادرات وام ازدواج پرداخت نمیکنه
عدالت کجاست؟؟؟؟
قانون کجاست؟؟؟؟؟
من و امثال من میخوایم تشکیل زندگی بدیم
تورابه هر خدای میپرستین به بانک صادرات کرمانشاه مجوز پرداخت وام ازدواج بدین مسئولین تهران!!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
تسهیلات اشتغال چی میشه؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
آخه کسی مجبورتون کرده به مردم دروغ بگید و برا ازدواج و فرزند آو ی سر مردم کلاه بذارید!؟ مردم گرانی و فقر و بی برقی و بی آبی و بدبختی و فلاکت و خصوصأ ناتوانی دولت رو میبینن.دیگه میل به زندگی ندارن چه برسه به ازدواج و فرزند آوری..!!!
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
سلام آقای مسئول دولت
من برای ۷۰۰میلیون وام ازدواج ۴نفر ضامن با ۲برگ چک صیاد و ۲برگ سفته بردم و ۲ماهه تو نوبت هستم هنوز آقای مسئول بانک صادرات کرمانشاه وام رو پرداخت نکرده هرچه مراجعه میکنم میگم چرا پرداخت نمیکنین !!!! درجواب میگن باید تهران مجوز بده
تهران چرا مجوز نمیده آخه چرا
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
از هیشکی هم حساب نمیبرن. دولت قبلم می گفت دستور دادیم پول بلوکه نکنن موقع وام دادن! بانک مرکزی خودش مشغول نوسان گیری از بازارها ...
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته ایرانی
۱۳:۱۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
کذب محض است برادرم منو برد بانک رفاه شهرری ضامن بشم ویک چک هم گرفت وگفت حقوق ضامن کم است باید یک ضامن دیگرباحقوق بالا بیاورید بانک های ما خودمختار هستند کسی زورش نمی‌رسه چون به آشنایان خودشان میلیاردی وام میدهند ولی برای قشر ضعیف جامعه سنگ اندازی می‌کنند به بهانه‌های مختلف وام ازدواج نمی‌دهند
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ساکت شید.حداقل با این دروغ ها مردم رو عصبی تر نکنید
۱
۱۷
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
دروغ میگن خواهشاً التماستون میکنم برای چند غاز پول الکی بچه نیارین
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۱۲:۳۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
همش دروغ
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
زمین گرداست
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
سلام من فرزندم سال ۱۴۰۳بع دنیا آمده وهنوز وام فرزند آوری را دریافت نکردیم
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
انقدر دروغ میگید خسته نشدید
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رسول جباری
۱۱:۵۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خداشاهده من دونه ضامن بردم قبول نکردن وامم سوخت
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
وقت بخیر.
بابت وام ازدواج دو هفته قبل از بانک ملی
دوتا ضامن بردیم یکی کارمند یکی بازنشسته با فیش و حکم
چک ۵۰۰ میلیونی و سفته ۶۰۰ میلیونی .
با چه روی دولت میگه ازدواج و فرزند آوری .
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۱:۳۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
سه ماه واسه وام فرزند آوری ثبت نام کردم هنوزم در صف انتظاره!!!
۰
۵
پاسخ دادن
Austria
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
دل نبند دوساله نوبتم نشده هنوز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بانک اقتصاد نوین سیرجان ثبتنام کردم برای فرزند اوری گفت ضامن بیا کارمند بردم گفت کارمندت باید ساکن سیرجان باشه خونه هم داشته باشه با این شرایط سخت بیخیال وام شدم
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
دلارها وثروت‌های که بابک زنجانی دزد دراختیار داره به مردم ایران تعلق داره وهیچ گاه نمی تونه ازاین پولها را درجایی غیراز ایران خرج ویا اهدادکنه؟؟ دارایی های نامشروع بابک زنجانی باید بین مردم ایران پخش بشه، تا مردم وبخصوص جوانان وکارگران بازنشستگان ووو کمی از فلاکت نجات پیدا کنند!!!!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بله، صد درصد با یک ضامن پرداخت میکنن
من رو دو ماه بابت ضامن الاف کردن و هرچی ضامن بردم گفتن حقوقش کم هستش و حداقل 30 تومن باید حقوق بگیره، اگر بخواین به خواسته خودتون میتونیم با دوتا ضامن قبول کنیم، اونم با خواسته خودمون!
۰
۵
پاسخ دادن
Italy
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
برای ازدواج وام میدید بعد ضامن هم میخواین؟ اصن باید همین طوری بدون بازگشت پول بدید پس ملت این همه مالیات برای چی میدن؟ پول نفت و گاز؟
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خاک برسرت آره حتما بایه ضامن پرداخت میکنن
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
مگه الان کسی ازدواج هم میکنه ؟؟؟؟
۱
۱۶
پاسخ دادن
