باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به توضیحاتی درباره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و همچنین قانون رشد جمعیت پرداخت.

وی اظهار داشت: بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و همچنین قانون رشد جمعیت جوانان بانک‌ها مجاز نیستند که بیشتر از یک ضامن از متقاضیان وام‌های تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بگیرند.

او تاکید کرد: به نوعی می‌توان گفت که اخذ بیش از یک ضامن در سطح کشور ممنوع است باید اشاره کرد تکلیف است که بانک‌ها باید این تسهیلات را به متقاضیان با حداکثر یک ضامن و یک سفته پرداخت کنند.