هواشناسی مازندران از اواخر وقت پنج شنبه هشدار دریایی سطح زرد در استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، اعلام کرد: شمالی شدن جریان‌های جوی و عبور امواج کم دامنه از تراز میانی جو مازندرانی‌ها اواخر وقت پنج شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ تا اوایل وقت شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاهد وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا خواهند بود.

بیشینه سرعت وزش باد تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال و شمال غرب و بیشینه ارتفاع موج قابل ملاحظه تا ۱.۰ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۱.۶ متر) برآورد می‌شود.

غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناور‌های گردشگری، احتمال غرق شدن شناور‌های صیادی، اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر، اختلال در تردد شناور‌ها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی از جمله پیامد‌های این رویداد جوی است.

در این مدت شنا، قایقرانی و فعالیت‌های گردشگری و صیادی ممنوع است و تردد شناور‌های بزرگ با مراقبت باید انجام شده و سایر فعالیت‌ها با رعایت جوانب احتیاط انجام گردد.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: دریای خزر ، هواشناسی دریایی ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
هشدار دریایی در سواحل مازندران
خطر غرق شدن شناگران؛ خزر کماکان مواج است
ممنوعیت شنا در دریای خزر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جاده کندوان یکطرفه شد
تشکیل ۴۶ میلیارد ریال پرونده تخلف برای ۷ واحد مرغداری در نکا
بازگشت به مکتب پیامبر (ص) ضرورت امروز جهان اسلام است
آخرین اخبار
بازگشت به مکتب پیامبر (ص) ضرورت امروز جهان اسلام است
تشکیل ۴۶ میلیارد ریال پرونده تخلف برای ۷ واحد مرغداری در نکا
جاده کندوان یکطرفه شد
امواج خزر ارتفاع گرفتند؛ شنا ممنوع!
سلطان کوهستان در قابی زیبا
بازیگوشی دو توله خرس قهوه‌ای در کنار مادرشان + فیلم
قانون در کمین متخلفان ساخت‌ و ساز در نور؛ ۷۳ هزار مترمربع قلع و قمع شد
توزیع ۲۰ تن مرغ تنظیم بازاری در ساری برای کنترل قیمت‌ها آغاز شد
ادامه محدودیت‌های ترافیکی در محورهای پرتردد شمال
سواحل مازندران تبدیل به جنگل می‌شوند