هواشناسی مازندران از اواخر وقت پنج شنبه هشدار دریایی سطح زرد در استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح زرد، اعلام کرد: شمالی شدن جریانهای جوی و عبور امواج کم دامنه از تراز میانی جو مازندرانیها اواخر وقت پنج شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ تا اوایل وقت شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ شاهد وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا خواهند بود.
بیشینه سرعت وزش باد تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال و شمال غرب و بیشینه ارتفاع موج قابل ملاحظه تا ۱.۰ متر (بیشینه ارتفاع موج تا ۱.۶ متر) برآورد میشود.
غرق شدن شناگران، قایقها و شناورهای گردشگری، احتمال غرق شدن شناورهای صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، اختلال در تردد شناورها و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی از جمله پیامدهای این رویداد جوی است.
در این مدت شنا، قایقرانی و فعالیتهای گردشگری و صیادی ممنوع است و تردد شناورهای بزرگ با مراقبت باید انجام شده و سایر فعالیتها با رعایت جوانب احتیاط انجام گردد.
منبع:هواشناسی مازندران