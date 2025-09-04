باشگاه خبرنگاران جوان _ سید رضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صبح امروز همراه با اکبر بهنامجو استاندار قم و حجتالاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادارهکل میراث فرهنگی استان حضور یافته و با جمعی از سرمایهگذاران و فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، نمایندگان میراث فرهنگی، تشکلهای گردشگری و صنایع دستی دغدغهها و مشکلات خود را در حوزه سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها مطرح کرده و خواستار رفع موانع موجود شدند.
وزیر میراث فرهنگی پس از شنیدن مسائل فعالان این بخش، حمایت دولت از سرمایهگذاران را اولویت جدی دانست و اعلام کرد: تسهیلات ویژه برای رونق فعالیتهای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قم اختصاص خواهد یافت.
استاندار قم نیز در این نشست با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی و زیارتی استان، تصریح کرد: مجموعه مدیریت استان آماده همراهی با فعالان این بخش بوده و موانع اداری و قانونی بر سر راه سرمایهگذاران به سرعت پیگیری و برطرف خواهد شد.
منبع: استانداری قم