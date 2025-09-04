باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنی‌زاده در بازگشت از سفر چین همراه با رئیس‌جمهور برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در تیانجین، از پیگیری توافق های این سفر خبر داد و گفت: توافق های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه تجارت، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به امضا رسید.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این توافق ها به کارگروه‌های تخصصی در داخل کشور ارجاع شده تا جزئیات آن‌ها بررسی و نهایی شود. نتایج این سفر امیدوارکننده است و گام مهمی در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی برداشته شد.



وی افزود: این سفر که با هدف تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای انجام شد، فرصت‌های جدیدی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای فراهم کرده است.

منبع: وزارت اقتصاد