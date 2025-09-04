باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همزمان با ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام و هفته وحدت جشنواره «رحمت للعالمین» را به دبیری فرهنگسرای ملل در پردیس سینما گالری ملت برگزار می‌کند.

این جشنواره از جمعه ۱۴ شهریور تا چهارشنبه ۱۹ شهریور هر شب از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰ با بخش‌های متنوع میزبان علاقه‌مندان است و هدف از برگزاری آن، معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی و همچنین آداب و رسوم ملی و مذهبی ملل مسلمان است.

«آوا‌ها و نوا‌های موسیقی اقوام و ملل اسلامی»، «نمایشگاه‌های تجسمی و سوغات اقوام و ملل»، «شب‌های شعر» و «نشست‌ها و مباحثات فرهنگی» بخش‌های اصلی جشنواره است.

در جشنواره «رحمت للعالمین» ۱۳ گروه از قومیت‌های نقاط مختلف ایران ۱۳ اجرای موسیقی نواحی دارند که این گروه‌ها هر روز دو اجرا از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ و از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ خواهند داشت. این اجرا‌ها شامل حرکات آیینی با استفاده از زبان‌های بومی، لباس‌های محلی و ساز‌های بومی است.

موسیقی جنوب خراسان، ترکمنی، کرمانجی، بوشهری، عربی، گیلکی، کردی، بختیاری، آذری، سیستانی-بلوچی، مازنی، قشقایی و لری برای اجرا در جشنواره در نظر گرفته شده است.

همچنین در محل برگزاری جشنواره، نمایشگاه غذا، سوغات و صنایع دستی استا‌ن‌ها به صورت سیاه‌چادر برپا می‌شود.

در سومین شب اجرای این جشنواره در روز یکشنبه ۱۶ شهریور از ساعت ۱۹ تا ۲۱، ویژه‌برنامه «رحمت للعالمین» با حضور جمعی از مدیران و تعدادی از سفرا و نمایندگان کشور‌های مقیم در تهران برگزار می‌شود که رونمایی از تمبر یادبود هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) از بخش‌های آن است.

جشنواره «رحمت للعالمین» به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به دبیری فرهنگسرای ملل و با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای بهره‌مندی از بخش‌های جشنواره می‌توانند به پردیس سینما گالری ملت واقع در خیابان ولی‌عصر (عج)، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی (نیایش) مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن فرهنگسرای ملل ۲۲۶۷۱۷۱۸ تماس بگیرند.