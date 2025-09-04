وزارت خارجه چین در واکنش به ادعای توطئه ترامپ اعلام کرد «ما شخص ثالثی را هدف قرار نمی‌دهیم».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه در پاسخ به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توطئه چین، روسیه و کره شمالی علیه آمریکا، اعلام کرد که در توسعه روابط دیپلماتیک با سایر کشورها، هیچ شخص ثالثی را هدف قرار نمی‌دهد.

ترامپ در پستی خطاب به شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در شبکه اجتماعی Truth Social، همزمان با آغاز رژه نظامی عظیم در پکن در روز چهارشنبه، بر نقش آمریکا در کمک به چین برای آزادی از ژاپن در طول جنگ جهانی دوم تأکید کرد.

ترامپ افزود: «لطفاً گرم‌ترین درود‌های من را به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون برسانید، زیرا شما علیه ایالات متحده آمریکا توطئه می‌کنید.»

یادآور می‌شوددر حاشیه رژه نظامی در پکن، کیم جونگ اون در دیداری با ولادیمیر پوتین اعلام کرد که پیونگ‌یانگ «پشتیبانی کامل» خود را از روسیه ادامه خواهد داد.

منبع: رویترز

