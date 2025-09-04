سخنگوی مرکز مبادله گفت: چهارمین مرحله پیش فروش سکه مرکز مبادله در تاریخ ۱۷ شهریور برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: چهارمین مرحله پیش فروش سکه مرکز مبادله ایران در تاریخ ۱۷ شهریور برگزار می‌شود؛ متقاضیان در مرحله چهارم پیش فروش انواع سکه طلای بانک مرکزی، فرصت دارند که از ساعت ۸ صبح امروز پنج‌شنبه ۱۳ شهریورماه تا ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۷ شهریورماه، معادل ریالی ۱۰۰ درصد ارزش سفارش و کارمزد پیش خرید خود را واریز کنند.

او در ادامه افزود: متقاضیان، باید اشخاص حقیقی ایرانی ۱۸ سال به بالا باشند؛ بر این اساس هر ایرانی با حداقل ۱۸ سال تمام شمسی می‌تواند در این طرح پیش فروش شرکت کند و حداقل یک تا حداکثر ۱۵ قطعه سکه خریداری کند. متقاضیان مجاز به خرید حداکثر ۳ سکه تمام، ۵ نیم سکه و ۷قطعه ربع سکه بهار آزادی به صورت همزمان هستند.

او اظهار کرد: در پیش فروش جاری سکه‌ها ضرب سال ۸۶ بوده و موعد تحویل ۳۰ آذرماه است.

گفتنی است، پیش از این هم اعلام شده بود، قیمت پیش فروش نیم سکه طلا و ربع سکه به ترتیب ۴۴۱ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۴۲۵ ریال و ۲۵۷ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۶۱۷ ریال خواهد بود.

