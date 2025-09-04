باشگاه خبرنگاران جوان - نیما باطنی پس از پایان کارش در اردوی برون مرزی تیم ملی والیبال ایران در دوحه، اظهار داشت: من از ۱۰ سالگی والیبال را شروع کردم و رفته رفته پیشرفت کردم و از باشگاه سپاهان به تیم ملی والیبال نوجوانان ایران دعوت شدم تا زیر نظر عادل غلامی به صورت حرفه‌ای تمرینات را ادامه دهم. در این تیم پیشرفت کردم و تاکتیک‌های خیلی زیادی در تیم ملی نوجوانان یاد گرفتم. پله پله بالا آمدم تا به تیم ملی بزرگسالان دعوت شدم.

وی درباره شروع تمریناتش در تیم ملی بزرگسالان گفت: حضور در اردوی تیم ملی بزرگسالان و پیگیری تمرینات زیر نظر پیاتزا اولین تجربه من در این تیم بود و با توجه به سطح تیم بزرگسالان، ابتدا کار برایم سخت بود ولی با خودم گفتم که واقعا از کار کردن در این تیم خیلی چیز‌ها یاد می‌گیرم و باید تلاش خودم را بکنم. خودم باور نمی‌شد که در ورزش این میزان نکات ریز و درشت مرتبط وجود دارد و واقعا خیلی چیز‌ها یاد گرفتم و واقعا از کار کردن کنارشون بازیکنان تیم ملی و کادر فنی خوب این تیم لذت بردم و تا الان خیلی چیزا یاد گرفتم. واقعا سطح والیبالم در این مدت تغییر کرده است.

باطنی ادامه داد: تیم ملی خیلی کمکم کرد و هر روز نکات تازه‌ای یادگرفتم، واقعا این نکات تموم نشدنی است. کار با پیاتزا خیلی کمکم کرد. البته با توجه به جوانی من، پیاتزا و یا هر مربی دیگر هم باشد نکاتی زیادی را برای یادگرفتن دارند، اما پیاتزا گفت که دفاع من خوب است، اما در سایر فاکتور‌ها مانند اسپک و مخصوصا سرویس موجی روش کار من را تغییر داد. الان سرویس پرشی می‌زنم و خوب روز‌های اول اونقدر سرویس خوبی نمی‌زدم.

وی درباره اردوی دوحه و بازی‌های تدارکاتی در قطر گفت: در بازی اول دوستانه نتوانستم خوب سرویس بزنم ولی تو بازی‌های بعدی رفته رفته توانستم در سرویس پرشی عملکرد خوبی داشته باشم. به نظر خودم در همین چند روز اردوی دوحه واقعا خیلی پیشرفت کردم و همینکه با بقیه بچه‌های بزرگسال تمرین و رقابت می‌کنم، بازیکنانی که اسم‌های بزرگی دارند، خودش یه پیشرفت است.

مدافع میانی تیم ملی والیبال نوجوانان درباره شرایط و نحوه دعوت به تیم ملی بزرگسالان گفت: راستش توقع نداشتم اینقدر زود به تیم ملی دعوت شوم و به این جایگاه برسم. فکرش را هم نمی‌کردم که بعد از مسابقات جهانی نوجوانان مستقیم به اردوی بزرگسالان برسم. واقعا تجربه خیلی خوبی برام امسال اتفاق افتاد و اتفاق خیلی بزرگی برای خودم و آینده ورزشم بود. باید تشکر کنم از همه افرادی که چه در فدراسیون والیبال به من کمک کردند و چه در اردوی تیم ملی بزرگسالان همراهم بودند.

وی ادامه داد: قول می‌دهم که بهترین خودم باشم و از این فرصتی که نصیبم شد، نهایت استفاده را ببرم و بتوانم به پرچم کشور خدمت کنم. خدمت به پرچم یکی از اهداف زندگی من در ورزش است. پوشیدن پیراهن تیم ملی آرزوی هر ورزشکاری است و همه تلاشم را برای والیبال ایران خواهم کرد. کارم در اردوی تیم ملی تمام شد و به ایران برمی گردم و از اینجا آرزوی موفقیت برای این تیم یکدست و یکدل دارم. واقعا تیم عالی هست و امیدوارم که اتفاق‌های خوبی برای این تیم بیافتد که هم مردم راضی باشند و هم تیم اتفاق‌های خوبی رقم بزند.

باطنی تصریح کرد: این اتفاق یک خاطره خوب برای من است، صبح اون روز در حال آماده شدن برای حضور در تیم باشگاهی بودم که عادل غلامی با من تماس گرفت و گفت: به اردوی تیم ملی دعوت شدی. یک دقیقه سکوت کردم، چون باورم نمی‌شد، عادل گفت متوجه‌ای چی می‌گم. بعد از تماس پنج تا ۱۰ دقیقه فقط نشسته بودم و در ذهن خودم به این اتفاق فکر می‌کردم، یعنی واقعا این اتفاق افتاده است، دعوت به تیم ملی بزرگسالان هدف من بود، چقدر بهش فکر کرده بودم و دوست داشتم، اما انتظار دعوت در این زمان را نداشتم.

وی ادامه داد: در نهایت در اردو حاضر شدم و اوایل شرایط خیلی برایم سخت بود. هم جو تمرینی و هم تمرین با بزرگان والیبال ایران سخت بود ولی چند روز بعد همه چیز عالی شد. کادر فنی و بازیکنان به گونه‌ای رفتار کردند که من در جمع آنها غریب نبودم. واقعا از همون روز اول همه چیز اوکی شد و رفاقتی بوجود آمد که توصیفش برایم سخت است. هر امتیازی که می‌گرفتم همه تشویق می‌کردند و اگر هم خراب می‌کردم همه می‌گفتند، فدای سرت. یعنی همه پشتم بودند واقعا همه حمایتم کردند که من در این روز‌ها پیشرفت زیادی بکنم. از همه تشکر می‌کنم.

منبع: فدراسیون والیبال