ششمین نشست مشترک مقامات اقتصادی افغانستان و ایران در منطقه آزاد دوغارون با محوریت موانع ترانزیتی، نیازهای زیرساختی و راهکارهای توسعه روابط تجاری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ششمین نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در منطقه آزاد دوغارون با محوریت رفع موانع ترانزیتی، توسعه زیرساخت‌های گمرکی و تسهیل مبادلات تجاری برگزار شد.

در این نشست، هیأت‌های دو کشور از مرزهای اسلام‌قلعه و دوغارون بازدید کرده و روند ورود و خروج موترهای باربری را بررسی کردند.

علیرضا مرحمتی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، روابط اقتصادی ایران و افغانستان را «ریشه‌دار و راهبردی» خواند و گفت: کاهش زمان توقف ماشین های باربری و تجهیز گمرکات دوغارون و اسلام‌قلعه از اولویت‌های این همکاری است.

بر اساس آمار رسمی، سطح مبادلات تجاری دو کشور از طریق مرز دوغارون سالانه حدود ۴ میلیارد دلار است و مقامات امیدوارند با اجرای توافقات اخیر، این رقم افزایش یابد.

نشست مشترک دوغارون با امضای توافق‌نامه‌ای برای ادامه رایزنی‌ها و تشکیل کارگروه‌های مشترک به پایان رسید.

برچسب ها: تجارت ایران و افغانستان ، دوغارون ، روابط ایران و افغانستان
