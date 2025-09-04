رئیس اداره جهاد کشاورزی مینودشت گفت:امسال پیش بینی می شود یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم زعفران از مزارع مینودشت برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان, سیده معصومه مرتضوی - مهدی ممشلی با اشاره به فصل برداشت پیاز زعفران و همزمان کاشت طلای سرخ در روستاهای کوهستانی شهرستان گفت: با گذشت حدود ۱۰ سال از کشت زعفران سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی گذشته، ۴۰۰ هکتار بوده است که امسال با استقبال کشاورزان به ۵۰۰ هکتار میرسد.
وی افزود: تولید سال گذشته زعفران ۱ تن و ۵۰۰ کیلوگرم بوده که پیش بینی میشود امسال ۱ تن و ۸۰۰ کیلوگرم طلای سرخ برداشت و روانه بازار مصرف شود.
عیسی کرامتلو کارشناس جهاد کشاورزی مینودشت میگوید: تغییرات اقلیمی سبب زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل و خشک در مناطق کوهستانی شهرستان شده که این شرایط برای کاشت زعفران ایده آل است.
وی افزود: با توجه به اراضی شیبدار و کم بازده مناطق کوهستانی، متوسط برداشت محصول در این مناطق حدود یک تن در هکتار بوده، اما در محصول زعفران متوسط برداشت به ۳ تا ۱۰ کیلوگرم طلای سرخ میرسد که سبب افزایش حدود ۲۰ برابری درآمد کشاورزان شده است.
همچنین رونق کاشت زعفران در روستاهای کوهستانی مینودشت علاوه بر اشتغالزایی موجب مهاجرت معکوس به روستاها نیز شده است.