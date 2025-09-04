طالبان پاکستانی (تحریک طالبان پاکستان - TTP) دو سرباز مرزی را در یک منطقه دورافتاده مرزی همجوار با افغانستان به ضرب گلوله کشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام رسمی روز پنجشنبه گفت که طالبان پاکستانی (تحریک طالبان پاکستان - TTP) دو سرباز مرزی را در یک منطقه دورافتاده مرزی همجوار با افغانستان به ضرب گلوله کشتند. این حادثه پس از آن رخ داد که این شبه‌نظامیان بر دیوار‌های روستا‌ها شعارنویسی کرده بودند.

بازگشت طالبان افغانستان به قدرت در کابل در سال ۲۰۲۱، موجب احیای فعالیت‌های شبه‌نظامی در مناطق مرزی با افغانستان شده است.

طالبان پاکستانی (TTP)، که گروهی جداگانه، اما مرتبط است و زمانی تا پیش از آنکه با یک عملیات نظامی که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد به عقب رانده شوند، بر بخش‌های وسیعی از شمال غرب پاکستان کنترل داشتند، فعال‌ترین گروه هستند.

یک مقام ارشد محلی دولت در منطقه سوات که به شرط ناشناس ماندن با خبرگزاری فرانسه صحبت کرد، گفت که نیرو‌های امنیتی در شب چهارشنبه یک عملیات را آغاز کردند.

او به خبرگزاری فرانسه گفت: «پس از گزارش‌هایی درباره شعارنویسی دیواری توسط TTP و اینکه آنان در حال گشت‌زنی در منطقه هستند، نیرو‌های امنیتی یک عملیات را آغاز کردند.»

او افزود: «در پی آن، تبادل آتش یک‌شبه‌ای بین شبه‌نظامیان و نیرو‌های امنیتی درگرفت.» این مقام اضافه کرد که دو سرباز مرزی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

اگرچه آمار دقیق قطعی نیست، اما گفته می شود که حضور شبه‌نظامیان TTP در طی دو ماه گذشته افزایش یافته و تخمین زد که حدود ۴۰۰ نفر از آنان در چندین منطقه مرزی در ایالت کوهستانی خیبر پختونخوا پراکنده هستند.

این هفته، شعار‌هایی حاوی نام TTP بر روی ساختمان‌ها ظاهر شد تا «حضور خود را نشان دهند. مردم محلی را بترسانند و روحیه شبه‌نظامیان حاضر در آنجا را تقویت کنند.»

او گفت: «فقط در ۱۰ روز گذشته، ۹ پرسنل امنیتی به شهادت رسیده‌اند.»

بر اساس گزارش مرکز مطالعات امنیتی و تحقیقاتی مستقر در اسلام‌آباد، سال گذشته مرگبارترین سال پاکستان در تقریباً یک دهه گذشته بود که با بیش از ۱۶۰۰ کشته، که نزدیک به نیمی از آنان سرباز و افسر پلیس بودند، همراه شد.

اسلام‌آباد همسایه خود افغانستان را متهم می‌کند که در اخراج شبه‌نظامیانی که از قلمرو افغانستان برای اجرای حملات علیه پاکستان استفاده می‌کنند، کوتاهی کرده است؛ اتهامی که افغانستان آن را رد می‌کند.

بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه، از اول ژانویه، نزدیک به ۴۵۰ نفر، که عمدتاً اعضای نیرو‌های امنیتی بودند، در حملات انجام شده توسط گروه‌های مسلح مبارز با دولت، هم در خیبر پختونخوا و هم در استان جنوبی بلوچستان، کشته شده‌اند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دولت پاکستان ، طالبان پاکستان
خبرهای مرتبط
سازمان ملل: گزارش‌های روزانه مرگ‌ومیر بر اثر سوءتغذیه در غزه همچنان وجود دارد
پیشنهاد پوتین به اعضای سازمان همکاری شانگهای برای انتشار اوراق قرضه مشترک
پسکوف: کرملین شاهد تغییر در رویکرد سیاسی غرب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل