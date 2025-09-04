باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام رسمی روز پنجشنبه گفت که طالبان پاکستانی (تحریک طالبان پاکستان - TTP) دو سرباز مرزی را در یک منطقه دورافتاده مرزی همجوار با افغانستان به ضرب گلوله کشتند. این حادثه پس از آن رخ داد که این شبهنظامیان بر دیوارهای روستاها شعارنویسی کرده بودند.
بازگشت طالبان افغانستان به قدرت در کابل در سال ۲۰۲۱، موجب احیای فعالیتهای شبهنظامی در مناطق مرزی با افغانستان شده است.
طالبان پاکستانی (TTP)، که گروهی جداگانه، اما مرتبط است و زمانی تا پیش از آنکه با یک عملیات نظامی که از سال ۲۰۱۴ آغاز شد به عقب رانده شوند، بر بخشهای وسیعی از شمال غرب پاکستان کنترل داشتند، فعالترین گروه هستند.
یک مقام ارشد محلی دولت در منطقه سوات که به شرط ناشناس ماندن با خبرگزاری فرانسه صحبت کرد، گفت که نیروهای امنیتی در شب چهارشنبه یک عملیات را آغاز کردند.
او به خبرگزاری فرانسه گفت: «پس از گزارشهایی درباره شعارنویسی دیواری توسط TTP و اینکه آنان در حال گشتزنی در منطقه هستند، نیروهای امنیتی یک عملیات را آغاز کردند.»
او افزود: «در پی آن، تبادل آتش یکشبهای بین شبهنظامیان و نیروهای امنیتی درگرفت.» این مقام اضافه کرد که دو سرباز مرزی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
اگرچه آمار دقیق قطعی نیست، اما گفته می شود که حضور شبهنظامیان TTP در طی دو ماه گذشته افزایش یافته و تخمین زد که حدود ۴۰۰ نفر از آنان در چندین منطقه مرزی در ایالت کوهستانی خیبر پختونخوا پراکنده هستند.
این هفته، شعارهایی حاوی نام TTP بر روی ساختمانها ظاهر شد تا «حضور خود را نشان دهند. مردم محلی را بترسانند و روحیه شبهنظامیان حاضر در آنجا را تقویت کنند.»
او گفت: «فقط در ۱۰ روز گذشته، ۹ پرسنل امنیتی به شهادت رسیدهاند.»
بر اساس گزارش مرکز مطالعات امنیتی و تحقیقاتی مستقر در اسلامآباد، سال گذشته مرگبارترین سال پاکستان در تقریباً یک دهه گذشته بود که با بیش از ۱۶۰۰ کشته، که نزدیک به نیمی از آنان سرباز و افسر پلیس بودند، همراه شد.
اسلامآباد همسایه خود افغانستان را متهم میکند که در اخراج شبهنظامیانی که از قلمرو افغانستان برای اجرای حملات علیه پاکستان استفاده میکنند، کوتاهی کرده است؛ اتهامی که افغانستان آن را رد میکند.
بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه، از اول ژانویه، نزدیک به ۴۵۰ نفر، که عمدتاً اعضای نیروهای امنیتی بودند، در حملات انجام شده توسط گروههای مسلح مبارز با دولت، هم در خیبر پختونخوا و هم در استان جنوبی بلوچستان، کشته شدهاند.
منبع: خبرگزاری فرانسه