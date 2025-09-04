باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد از آزادراه تهران – شمال (قطعه ۲) (حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه (پل زنگوله) تا ساعت ۸:۰۰ ، ۱۵شهریورماه ممنوع است.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل شهرستانک تا گرماب، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل گیلاوند تا دماوند ممنوع است.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس حدفاصل بابایی تا تونل شماره ۱ گزارش شده و تردد روان در محور های چالوس و فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) و محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – شمال(قطعه ۱) و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)‌را شاهد هستیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها هم گفت: ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل مهرویلا تا کمالشهر، آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده امام زاده طاهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندراد‌و کمربندی دوم تهران محدوده پل فیروز آباد را شاهد هستیم.