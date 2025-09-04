باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ماجرای تلخ فوت شدن ابوالقاسم فردوسی + فیلم

علت مرگ فردوسی، شاعری که حماسه هایش تا امروز در دل هر ایرانی زنده است را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو معتضد، تاریخ نگار با حضور در برنامه صبحانه ایرانی شبکه دو سیما علت مرگ فردوسی یکی از بزرگترین و برجسته ترین شاعران ادب فارسی را روایت می کند.

 

ماجرای تلخ فوت شدن ابوالقاسم فردوسی + فیلم
ماجرای تلخ فوت شدن ابوالقاسم فردوسی + فیلم
ماجرای تلخ فوت شدن ابوالقاسم فردوسی + فیلم
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ای کاش مجری ها نپرند در حرف بزرگان و بگذارند حرفشون رو کامل بگویند
