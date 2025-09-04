بنیامین فرجی با پیروزی مقابل جو سیفرید فرانسوی به جمع شانزده نفر برتر کانتندر آلماتی راه پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اولین دور از رقابت‌های کانتندر آلماتی بنیامن فرجی نماینده تنیس روی میز کشورمان با پیروزی ۳ بر یک مقابل جو سیفرید به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها صعود کرد.

ملی‌پوش کشورمان در این مسابقه، گیم نخست را با نتیجه ۸ بر ۱۱ به حریف واگذار کرد؛ اما در ادامه با بازگشتی بی نقص، سه گیم بعدی را با نتایج ۱۱ بر ۵، ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۹ به سود خود خاتمه داد تا در نهایت با حساب ۳ بر ۱ پیروز میدان شود و به مرحله بعد صعود کند.

فرجی در مرحله یک‌هشتم نهایی باید به مصاف برنده دیدار فلاوین کوتُن از فرانسه و یوتا تاناکا از ژاپن برود.

رقابت‌های از ۱۱ تا ۱۶ شهریورماه در قزاقستان در حال برگزاری است.

منبع: فدراسیون تنیس روی میز

برچسب ها: تنیس روی میز ، مسابقات کانتندر جوانان
خبرهای مرتبط
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
رویارویی نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی در مسابقات تنیس روی میز فیدر چک
صعود ۲۴ پله‌ای نوشاد پس از قهرمانی در چک؛ صعود راکت بدستان ایران
صعود نمایندگان پینگ‌پنگ ایران به یک‌شانزدهم نهایى فیدر چک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند