باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نوه «نلسون ماندلا» گفته است که زندگی فلسطینیان تحت اشغال اسرائیل از هر آنچه سیاهپوستان آفریقای جنوبی تحت آپارتاید تجربه کردند، بدتر است و از جامعه جهانی خواسته است تا به یاری آنان بشتابد.
«ماندلا ماندلا» ۵۱ ساله، چهارشنبه شب در فرودگاه ژوهانسبورگ با رویترز صحبت کرد، جایی که سوار بر پروازی به مقصد تونس میشد تا به یک ناوگان دریایی بپیوندد که قصد دارد علیرغم محاصره دریایی اسرائیل، غذا و ملزومات بشردوستانه به غزه برساند.
ماندلا گفت: «بسیاری از ما که از سرزمینهای اشغالی فلسطین بازدید کردهایم، تنها با یک نتیجهگیری بازگشتهایم: که فلسطینیان شکل بسیار بدتری از آپارتاید را نسبت به آنچه ما هرگز تجربه کردیم، در حال تجربه هستند.»
«ما معتقدیم که جامعه جهانی باید به حمایت از فلسطینیان ادامه دهد، همانطور که در کنار ما ایستادند.»
اسرائیل هرگونه مقایسه بین زندگی فلسطینیانی که بیش از نیم قرن تحت اشغال یا محاصره اقتصادی زندگی کردهاند با دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی — زمانی که اکثریت سیاهپوست توسط یک دولت سرکوبگر اقلیت سفیدپوست حکومت میشد — را رد میکند.
این رژیم همچنین محدودیت شدید خود بر تأمین کالاهای بشردوستانه و سایر کالاها به غزه را توجیه کرده و میگوید هدف آن جلوگیری از رسیدن سلاح به گروه شبهنظامی حماس است.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، قحطی در این نوار گسترده است و یک نهاد معتبر نظارت بر گرسنگی میگوید یک چهارم جمعیت از قحطی رنج میبرند.
ماندلا به گروهی متشکل از ۱۰ فعال آفریقای جنوبی در «ناوگان جهانی صمود» (Global Sumud Flotilla) میپیوندد که شامل دهها قایق و صدها نفر از ۴۴ کشور از جمله «گرتا تونبرگ»، فعال سوئدی است.
ماندلا تأکید کرد که هنگامی که آپارتاید در سال ۱۹۹۴ پایان یافت، پس از فشار و تحریمهای شدید از سوی سایرملتها بود.
او گفت: «آنها آفریقای جنوبی دوران آپارتاید را منزوی و در نهایت فروپاشیدند. ما معتقدیم که زمان آن فرا رسیده است که این کار برای فلسطینیان انجام شود.»
