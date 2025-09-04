باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام ارشد روسی روز پنجشنبه گفت که روسیه قلمرو بیشتری از اوکراین را گرفته و به دنبال تصرف اموال انگلیس خواهد بود. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که لندن گفت حدود ۱.۳ میلیارد دلار از پول حاصل از دارایی‌های مسدودشده روسیه را برای سلاح اوکراین هزینه کرده است.

«جان هیلی»، وزیر دفاع انگلیس گفت که بیش از ۱ میلیارد پوند از حمایت‌های نظامی برای اوکراین توسط دارایی‌های مسدودشده روسیه پرداخت شده است.

«دیمیتری مدودف»، رئیس‌جمهور پیشین روسیه در پیام‌رسان تلگرام گفت: «با توجه به اینکه این پول به دلایل واضح قابل بازیابی در دادگاه نیست، کشور ما تنها یک راه برای بازگرداندن اموال دارد: بازپس گیری آن به صورت عینی. یعنی «سرزمین اوکراینی» و سایر اموال منقول و غیرمنقول واقع در آن.»

مدودف همچنین پیشنهاد کرد که روسیه به «هرگونه مصادره غیرقانونی وجوه یا سود‌های مسدودشده روسیه» با تصرف «اموال ارزشمند تاج‌وتخت انگلیس» از جمله اموال انگلیس در روسیه پاسخ خواهد داد.

منبع: رویترز