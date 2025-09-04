مدودف می‌گوید روسیه ممکن است دارایی‌های انگلیس و زمین‌های بیشتری از اوکراین را به دلیل دارایی‌های مسدود شده تصرف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام ارشد روسی روز پنجشنبه گفت که روسیه قلمرو بیشتری از اوکراین را گرفته و به دنبال تصرف اموال انگلیس خواهد بود. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که لندن گفت حدود ۱.۳ میلیارد دلار از پول حاصل از دارایی‌های مسدودشده روسیه را برای سلاح اوکراین هزینه کرده است.

«جان هیلی»، وزیر دفاع انگلیس گفت که بیش از ۱ میلیارد پوند از حمایت‌های نظامی برای اوکراین توسط دارایی‌های مسدودشده روسیه پرداخت شده است.

«دیمیتری مدودف»، رئیس‌جمهور پیشین روسیه در پیام‌رسان تلگرام گفت: «با توجه به اینکه این پول به دلایل واضح قابل بازیابی در دادگاه نیست، کشور ما تنها یک راه برای بازگرداندن اموال دارد: بازپس گیری آن به صورت عینی. یعنی «سرزمین اوکراینی» و سایر اموال منقول و غیرمنقول واقع در آن.»

مدودف همچنین پیشنهاد کرد که روسیه به «هرگونه مصادره غیرقانونی وجوه یا سود‌های مسدودشده روسیه» با تصرف «اموال ارزشمند تاج‌وتخت انگلیس» از جمله اموال انگلیس در روسیه پاسخ خواهد داد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دارایی های روسیه ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
کره شمالی رد دی‌ان‌ای کیم جونگ اون را پس از دیدارش با پوتین در پکن پاک کرد
روسیه ایده استقرار نیرو‌های خارجی در اوکراین را رد کرد
اجلاس سرنوشت‌ساز برای اوکراین؛ اروپا آماده است، اما با نگاه به واشنگتن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خیلی خوبه که این مدودف، بدون رعایت هیچگونه آداب مثلا دیپلماتیک رک و پوست کنده مواضع خودشو اعلام میکنه دقیقا مثل اون یکی دیگی وحشی های اروپایی و آمریکایی!!!
ان شا الله به هم گرفتار بشین بلکه مردم دنیا از شرتون نفس راحتی بکشند!!!
۰
۱
پاسخ دادن
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل