فرمانده انتظامی لارستان از توقیف لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: ماموران این فرماندهی هنگام کنترل یکی از محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودروها، یک هزار و ۷۰ قطعه لوازم یدکی بدون مجوز خودرو کشف کردند و در این خصوص ۲ متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

لارستان در فاصله ۳۳۰ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس

برچسب ها: لوازم یدکی قاچاق ، کشف لوازم یدکی خودرو
خبرهای مرتبط
توقیف محموله ۱۵ میلیارد ریالی تلویزیون‌های قاچاق در لامرد
کشف جرثقیل ۸۰ میلیارد ریالی قاچاق در خنج
کشف بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال کالا و میوه قاچاق در داراب و شیراز
کشف بیش از هزار میلیارد تومان انواع کالای قاچاق در فارس
از توقیف کولر و اسپلیت تا کشف مودم و لوازم خانگی در فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله شکارچیان غیرمجاز به محیط‌بان؛ همیار محیط‌بان مجروح شد
مسابقات اسکواش قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان در شیراز برگزار خواهد شد
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد نیازمند همت مردم و مسئولان است
وحدت امت اسلامی، سد راه دشمنان است
تعطیلی مجموعه جهانی تخت‌جمشید برای اجرای ارکستر
انسجام ملی، رمز شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
انسجام ملی، رمز شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه
تعطیلی مجموعه جهانی تخت‌جمشید برای اجرای ارکستر
حمله شکارچیان غیرمجاز به محیط‌بان؛ همیار محیط‌بان مجروح شد
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد نیازمند همت مردم و مسئولان است
مسابقات اسکواش قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان در شیراز برگزار خواهد شد
وحدت امت اسلامی، سد راه دشمنان است
تصادف زنجیره ای در محور شیراز - کازرون با ۸ مصدوم