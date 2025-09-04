فرمانده انتظامی لارستان از توقیف لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: ماموران این فرماندهی هنگام کنترل یکی از محورهای مواصلاتی به ۲ دستگاه کامیون مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از این خودروها، یک هزار و ۷۰ قطعه لوازم یدکی بدون مجوز خودرو کشف کردند و در این خصوص ۲ متهم دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان لارستان با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
لارستان در فاصله ۳۳۰ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس